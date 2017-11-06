Соцсети о взрыве в Днепре: у домушников – гранаты, у киллеров – "Грады"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ужасающие криминальные новости стали повседневными для простых украинцев, однако недавние события в Днепре оказались полной неожиданностью. В ночь на 5 ноября квартирные воры открыли огонь и бросили гранаты в полицейских, которые приехали на вызов по поводу квартирной кражи. В результате взрыва ранения получили пятеро полицейских.

Читайте также: Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

Одному из них пришлось ампутировать ногу, сообщили в Днепропетровской областной больнице.

В украинском сегменте соцсетей это событие тоже вызвало немало шума: "Не помню случаев при злочинном режиме, чтобы домушники встречали правоохранителей гранатами";

"Пользуясь случаем, хочу передать большой привет всем тем гуманистам, которые считают, что досмотр машины-признак полицейского государства".

"Если гранаты стали кидать обычные домушники, то киллеры скоро начнут использовать Грады и Смерчи. Не помню такого в 90-е", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook