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    Соцсети о взрыве в Днепре: у домушников – гранаты, у киллеров – "Грады"?

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (16)

    (обновлено: )1241120
    Небывалое ранее криминальное событие потрясло украинцев: квартирные воры применили гранаты против полицейских в Днепре. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены
    Пресс-служба Днепропетровской области

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ужасающие криминальные новости стали повседневными для простых украинцев, однако недавние события в Днепре оказались полной неожиданностью. В ночь на 5 ноября квартирные воры открыли огонь и бросили гранаты в полицейских, которые приехали на вызов по поводу квартирной кражи. В результате взрыва ранения получили пятеро полицейских.

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    Одному из них пришлось ампутировать ногу, сообщили в Днепропетровской областной больнице.

    В украинском сегменте соцсетей это событие тоже вызвало немало шума: "Не помню случаев при злочинном режиме, чтобы домушники встречали правоохранителей гранатами"; 

    "Пользуясь случаем, хочу передать большой привет всем тем гуманистам, которые считают, что досмотр машины-признак полицейского государства". 

    "Если гранаты стали кидать обычные домушники, то киллеры скоро начнут использовать Грады и Смерчи. Не помню такого в 90-е", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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