наверх
10.11.201720:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция Киева проверяет информацию о взрыве в кузове мусоровоза на Подоле

    (обновлено: )45
    В полиции сообщили, что о предполагаемом взрыве сообщил мужчина, который выбрасывал мусор и услышал в кузове мусоровоза звук, похожий на взрыв.
    Мусоровоз. Архивное фото
    Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Киева проверяет информацию о взрыве в кузове мусоровоза, пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    "В 18:46 в Подольское управление полиции позвонил мужчина и сообщил: на улице Спасской он забирал мусор, во время прессования которого в кузове раздался звук, похожий на взрыв", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве появилась полиция диалога, лозунгом которой является "послушай и услышь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова