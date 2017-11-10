Полиция Киева проверяет информацию о взрыве в кузове мусоровоза на Подоле

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Киева проверяет информацию о взрыве в кузове мусоровоза, пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В 18:46 в Подольское управление полиции позвонил мужчина и сообщил: на улице Спасской он забирал мусор, во время прессования которого в кузове раздался звук, похожий на взрыв", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась полиция диалога, лозунгом которой является "послушай и услышь".