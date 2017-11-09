ГУНП в Киеве

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила в Киеве гранату и самодельное взрывное устройство, выброшенные из автомобиля, сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве в четверг.

Сообщается, что накануне поздно вечером во время отработки Святошинского района в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия на Кольцевой дороге правоохранители заметили автомобиль, из которого выбросили на улицу предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили автомобиль, в нем находились 43-летний водитель и два пассажира.

ГУНП в Киеве В Киеве из авто выбросили гранату и взрывное устройство

"Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученным запалом и самодельное взрывное устройство… Подозрительные предметы направили на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения", — говорится в сообщении полиции города.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить, где злоумышленники взяли и с какой целью хранили взрывчатые предметы. Им грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.