наверх
09.11.201711:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве из авто выбросили гранату и взрывное устройство

    (обновлено: )53
    Правоохранители заметили автомобиль, из которого выбросили на улицу предметы, похожие на гранаты. Правоохранители остановили автомобиль, в нем находились 43-летний водитель и два пассажира.
    В Киеве из авто выбросили гранату и взрывное устройство
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила в Киеве гранату и самодельное взрывное устройство, выброшенные из автомобиля, сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве в четверг.

    Сообщается, что накануне поздно вечером во время отработки Святошинского района в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия на Кольцевой дороге правоохранители заметили автомобиль, из которого выбросили на улицу предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили автомобиль, в нем находились 43-летний водитель и два пассажира.

    ГУНП в Киеве
    В Киеве из авто выбросили гранату и взрывное устройство

    "Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученным запалом и самодельное взрывное устройство… Подозрительные предметы направили на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения", — говорится в сообщении полиции города.

    Открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить, где злоумышленники взяли и с какой целью хранили взрывчатые предметы. Им грозит до семи лет заключения.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова