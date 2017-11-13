"Пьяные" разборки со стрельбой в Одессе. Появились оперативные кадры

По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован с травмой, полученной в результате выстрела в голову из устройства травматического действия.

Установлено, что на месте происшествия 34-летний пострадавший находился с двумя своими знакомыми. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу.

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Все участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.

По данным "Думской", пострадавший является действующим полицейским, он выпивал во внеслужебное время со своим кумом, бывшим сотрудником органов внутренних дел. Между ними вспыхнула ссора, и экс-правоохранитель выстрелил куму в голову из травматического пистолета.