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    "Пьяные" разборки со стрельбой в Одессе. Появились оперативные кадры

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    На канале Главного управления Нацполиции в Одесской области выложено видео с места стрельбы во дворе многоэтажного дома на улице Паустовского в Одессе. В результате был ранен мужчина.
    ГУ НП в Одесской области/Youtube

    По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован с травмой, полученной в результате выстрела в голову из устройства травматического действия.

    Установлено, что на месте происшествия 34-летний пострадавший находился с двумя своими знакомыми. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу.

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    Все участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.

    По данным "Думской", пострадавший является действующим полицейским, он выпивал во внеслужебное время со своим кумом, бывшим сотрудником органов внутренних дел. Между ними вспыхнула ссора, и экс-правоохранитель выстрелил куму в голову из травматического пистолета.

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