наверх
13.11.201709:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Жертвами землетрясения в Иране стали 200 человек

    Тема:

    Мощное землетрясение в Иране (11)

    (обновлено: )10302
    По данным одного из телеканалов, жертвами землетрясения в Иране стали 200 человек. Официального подтверждения информации нет. Власти заявили, что более 1,5 тысячи человек пострадали.
    Последствия землетрясения в Иране
    twitter.com/viralmojo

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.

    По словам заместителя министра здравоохранения страны Кассема Джан-Бабайи, еще более 1,5 тысячи человек пострадали.

    Мощное землетрясение в Иране
    @goliammar
    Разрушительное землетрясение в Иране

    Смотрите также: Первые кадры после землетрясения в Иране (18+)

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. По данным Красного Полумесяца, в результате землетрясения в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте землетрясения открывают палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

    Землетрясение также затронуло территорию Ирака, где погибли шесть человек. О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправили мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили в ходе шествия в Киеве
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 6 октября 2017
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор