Жертвами землетрясения в Иране стали 200 человек

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.

По словам заместителя министра здравоохранения страны Кассема Джан-Бабайи, еще более 1,5 тысячи человек пострадали.

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. По данным Красного Полумесяца, в результате землетрясения в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте землетрясения открывают палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

Землетрясение также затронуло территорию Ирака, где погибли шесть человек. О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправили мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.