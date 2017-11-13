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    В Иране резко выросло количество погибших во время землетрясения

    Тема:

    Мощное землетрясение в Иране (6)

    (обновлено: )13
    По информации представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана, число погибших выросло до 61, ранены 300 в результате землетрясения магнитудой 7,2.
    Землетрясение в Иране
    @InfoEmerg

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Жертвами землетрясения в Иране стал 61 человек, еще 300 получили ранения, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана.

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    REUTERS Carlos Jasso
    Мощное землетрясения в Мексике: погибли более 200 человек

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    Ранее сообщалось о 30 погибших и не менее 200 раненых.

    "Число погибших выросло до 61, ранены 300", — сообщил агентству ISNA представитель МЧС Пирхусейн Кольюнд.

    Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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