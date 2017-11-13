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    Землетрясение в Иране. Число жертв землетрясения возросло до 100 человек

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    Мощное землетрясение в Иране (8)

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    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана. Службы спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана сообщила об увеличении количества жертв до 100 человек.
    Количество погибших во время землетрясения в Иране достигло 100 человек
    @azary96

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Число жертв в результате землетрясения в Иране возросло до 100 человек, сообщает иранский государственный телеканал со ссылкой на главу Службы спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана.

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    Ранее сообщалось о 61 погибшем и 300 пострадавших.

    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана.

    Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибло шесть человек.

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