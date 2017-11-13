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    В Иране продолжает расти количество погибших во время землетрясения

    Тема:

    Мощное землетрясение в Иране (9)

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    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.
    Мощное землетрясение в Иране
    @goliammar

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 129 человек, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу службы спасения и чрезвычайных ситуаций страны.

    Мощное землетрясение в Иране
    @azary96
    Первые кадры после землетрясения в Иране (18+)

    Ранее сообщалось о 100 погибших и тысяче раненых.

    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.

    "На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", — сказал собеседник агентства.

    По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

    ​Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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