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    СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях раненых из-за землетрясения в Иране

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    Мощное землетрясение в Иране (6)

    (обновлено: )10150
    Согласно информации иранского государственного телевидения, землетрясение, ударившее по западным районам Ирана, унесло жизни 30 человек, 200 ранены.
    Землетрясение в Иране
    @raveenaujmaya

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Тридцать человек погибли в результате землетрясения в Иране, еще не менее 200 ранены, сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на местные власти.

    "Землетрясение, ударившее по западным районам, унесло жизни 30 человек, 200 ранены", — заявил иранскому государственному телевидению Моджтаба Нек Кардар, отвечающий за инфраструктуру в провинции Керманшах.

    ​Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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