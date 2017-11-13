СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях раненых из-за землетрясения в Иране

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Тридцать человек погибли в результате землетрясения в Иране, еще не менее 200 ранены, сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на местные власти.

"Землетрясение, ударившее по западным районам, унесло жизни 30 человек, 200 ранены", — заявил иранскому государственному телевидению Моджтаба Нек Кардар, отвечающий за инфраструктуру в провинции Керманшах.

— Steven nabil (@thestevennabil) 12 листопада 2017 р.

​Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.