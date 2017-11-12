Отголоски мощного землетрясения достигли Кувейта и ОАЭ

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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение, эпицентр которого в воскресенье вечером находился на границе Ирака и Ирана, вызвало разрушения в ряде провинций Ирака, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

Других подробностей происшедшего пока не приводится.

В свою очередь сейсмологическая служба при институте научных исследований Кувейта сообщает, что зафиксировала небольшие подземные толчки почти во всех городах страны.

В некоторых районах эмирата люди были вынуждены из-за этого покинуть свои дома и оставаться на улице.

Отголоски землетрясения докатились и до ОАЭ. Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.