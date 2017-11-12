наверх
12.11.201722:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Отголоски мощного землетрясения достигли Кувейта и ОАЭ

    (обновлено: )14601
    Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания. В некоторых районах Кувейта люди были вынуждены покинуть свои дома и оставаться на улице.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение, эпицентр которого в воскресенье вечером находился на границе Ирака и Ирана, вызвало разрушения в ряде провинций Ирака, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

    Других подробностей происшедшего пока не приводится.

    Последствия землетрясения в Мексике
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мексика, Хохутла: город, который был на карте страны... до землетрясения

    В свою очередь сейсмологическая служба при институте научных исследований Кувейта сообщает, что зафиксировала небольшие подземные толчки почти во всех городах страны.

    В некоторых районах эмирата люди были вынуждены из-за этого покинуть свои дома и оставаться на улице.

    Отголоски землетрясения докатились и до ОАЭ. Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания.

    Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили в ходе шествия в Киеве
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор