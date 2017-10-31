Два мощных землетрясения произошли в Тихом океане

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, заморской территории Франции, сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в понедельник в 02.20 по времени UTC (04.20 по Киеву). Эпицентр находился в 105 километрах к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.

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О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,0 в том же районе в 00.42 по местному времени (02.42 по Киеву).