Спасение женщин и собак, пять месяцев дрейфовавших в Тихом океане

Американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем.

В пресс-релизе ВМС говорится, что Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба (обе из Гонолулу) вместе с двумя собаками весной отплыли из порта на Гавайских островах, следуя на Таити.

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Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити на парусах. Ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.

На выручку терпящим бедствие путешественницам направился американский военный корабль Ashland, который утром 26 октября снял их с борта аварийного судна.

Женщины объяснили, что смогли выжить благодаря опреснителям воды, и рассчитанному на год запасу продовольствия: овсянке, макаронам и рису.