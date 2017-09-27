Жители Винницы о взрывах. Стулья подпрыгивали, думали - землетрясение

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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. Взрывы, начавшиеся во вторник вечером на складах боеприпасов в Винницкой области, всю ночь сотрясали областной центр – люди в Виннице боялись спать и до сих пор не выпускают детей на улицы, рассказала РИА Новости по телефону одна из жительниц.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

По словам жительницы Винницы Натальи, хотя Калиновка расположена в 30 километрах от города, взрывы были такой силы, что в областном центре каждый раз вздрагивали дома.

"Взрывы такие мощные, что тебя как будто подбрасывает. Стул просто подпрыгивает, а в проемах дрожат двери. Гремит далеко, а как будто сидишь на пороховой бочке. Конечно страшно… Все это началось вечером в 22.35, я специально посмотрела на время. Мы сначала подумали, может быть землетрясение – где-нибудь в Карпатах дрожит, а у нас отдает", — рассказывает Наталья.

По ее словам, это не первый пожар на складах боеприпасов в Калиновке, но в прошлый раз взрывались патроны, и в Виннице это практически не ощущалось. Собеседница агентства рассказала, что ночью почти не спала – взрывы гремели каждые пару минут, а утром произошел один особенно мощный. "Многие люди ходили по двору, многие стояли на балконах", — сказала она, добавив, что при каждом взрыве включались автомобильные сигнализации.

В настоящее время, по ее словам, взрывов уже не слышно, они закончились около 9 часов утра. "Дети идут в школу, но на детской площадке никого нет, хотя обычно во дворе полно народу. Родители боятся выпускать детей гулять", — говорит Наталья.