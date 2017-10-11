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    Мексика получит $150 млн страховки после землетрясения

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (228)

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    Страховка была приобретена Мексикой на внешних рынках заимствований несколько лет назад при посредничестве Всемирного банка, через который и будут переведены средства.
    Последствия землетрясения в Мексике
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Министерство финансов Мексики сообщило во вторник о предстоящей выплате стране страховки в размере примерно 150 миллионов долларов за землетрясение 7 сентября.

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Мощное землетрясения в Мексике: погибли более 200 человек

    Магнитуда толчков тогда достигла 8,1, погибли десятки человек, пострадала инфраструктура в ряде штатов. При этом 19 сентября в Мексике произошло еще одно землетрясение, жертвами которого стали 369 человек.

    "Подтверждается активация "Катастрофических облигаций" (Bono catastrofico), по которым будет получено 150 миллионов долларов", — говорится в сообщении минфина.

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    Эта страховка была приобретена Мексикой на внешних рынках заимствований несколько лет назад при посредничестве Всемирного банка, через который и будут переведены средства. Примечательно, что страховка была продлена 4 августа, то есть чуть более чем за месяц до удара стихии.

    Деньги поступят в специальный фонд по ликвидации последствий природных бедствий и будут использованы как дополнительные средства для восстановления пострадавшей инфраструктуры, отмечается в коммюнике минфина.

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