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    Происшествия

    Во Львовской области произошло землетрясение

    (обновлено: )48202
    Во Львовской ОГА сообщили о незначительном землетрясении в районе Дрогобыча, но толчки были несущественными, поэтому уровень в баллах не зафиксировали.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Незначительное землетрясение произошло в районе Дрогобыча и Трускавца во Львовской области, разрушений нет, передает Zaxid.net со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

    "Мы получили информацию от Львовской ОГА о том, что было зафиксировано незначительное землетрясение в районе Дрогобыча. Но толчки были незначительными, поэтому уровень в баллах не зафиксировали. Никаких повреждений и разрушений не было", — сказал начальник сектора по связям со СМИ главка ГСЧС в области Виталий Туровцев.

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    О подземных толчках сообщают пользователи социальных сетей.

    "Я в Трускавце. Труханило хорошо, свет исчез на несколько секунд. Первый раз в 0:46 сильно, потом еще два раза, но слабее", — написала львовская общественная активистка Наталия Шелестак на своей странице в Facebook.

    zaxid.net
    Землетрясение во Львовской области в сообщениях пользователей соцсетей

    В свою очередь депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич сообщил об обвале карстовой породы в селе Модричи в Дрогобычском районе.

    "Обвал карстовой породы диаметром 200 м, глубиной 30 м произошел на территории с. Модричи Дрогобычского района, 300 метров от дороги и 1 км до ближайшего здания. Повреждены две электроопоры. Электроснабжение населенных пунктов не прервано. Пострадавших нет. Что именно послужило причиной обвала пока неизвестно, это выяснят эксперты", — цитирует Зинкевича "Варта1".

    Фото Игоря Зинкевича
    Пропасть, которая образовалась в селе Модричи Львовской области

    Интернет-издание также напоминает, что между Трускавцом и Дрогобычем существуют значительные подземные полости, образованные в результате активной добычи калийных солей в 70-80-х годах ХХ века. Ученые и сейсмологи уже много лет предупреждают об опасности обвалов этих полостей, которые могут спровоцировать локальные землетрясения.

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