У берегов Мексики произошло новое землетрясение

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 04.00 по времени UTC (07.00 по Киеву) в пятницу. Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах к юго-западу от города Трес-Пикос, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 21,7 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 344 человека.