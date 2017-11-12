На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Ирана и Ирака, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Напомним, 19 сентября в Мексике произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали 369 человек.