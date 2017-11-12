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    На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение

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    Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    RIA News Иващенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Ирана и Ирака, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

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    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

    Напомним, 19 сентября в Мексике произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали 369 человек.

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