Первые кадры после землетрясения в Иране (18+)

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    Мощное землетрясение в Иране (8)

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    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана, сообщает иранский государственный телеканал.
    Мощное землетрясение в Иране
    @azary96

    Ранее телеканал сообщил со ссылкой на главу службы чрезвычайных ситуаций Ирана, что количество погибших возросло до 100 человек, тысяча граждан ранены.

    ​Плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане, получила повреждения в результате мощного землетрясения в воскресенье вечером, сообщил региональный министр сельского хозяйства Абд ас-Саттар Маджид.

    ​"Плотина Дарбандхан получила повреждения в результате землетрясения", — заявил министр, слова которого приводит телеканал "Ас-Сумария".

    ​Министр пояснил, что в настоящее время специалисты изучают, насколько серьезны эти повреждения. Он также призвал граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".

    ​Ранее министр водных ресурсов Ирака Хасан аль-Джанаби сообщил, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе произошел горный обвал близ плотины Дарбандхан, разрушены несколько ближайших зданий.

    ​Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибло шесть человек. В соседнем Иране жертвами стихии стали более 90 человек.

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