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    Разрушительное землетрясение в Иране

    Тема:

    Мощное землетрясение в Иране (10)

    98
    Мощное землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Количество погибших во время землетрясения в Иране достигло 100 человек
    Мощное землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    @goliammar
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    @InfoEmerg
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    @raveenaujmaya
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    @raveenaujmaya
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    @raveenaujmaya
    Мощное землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    @azary96
    Количество погибших во время землетрясения в Иране достигло 100 человек
    Количество погибших во время землетрясения в Иране достигло 100 человек
    @azary96

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    Мощное землетрясение в Иране

    Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.

    "На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", — сказал собеседник агентства.

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    По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

    Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщалось о гибели почти 130 человек и около тысячи пострадавших в Иране в результате землетрясения.

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