Золотой батон, золотой унитаз, золото. Неожиданные находки при обысках

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На днях при обысках у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра правоохранители обнаружили, по данным СМИ, любопытную находку — дорогостоящее холодное оружие в виде инкрустированных мечей. Ценность изъятых вещей пока что изучается, а фотографии еще не попали в сеть.

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Как бы то ни было, дорогое оружие, пачки с деньгами и золотые слитки — в последние годы стали явлением привычным и обыденным при громких обысках у коррупционеров. Однако если золотой батон и золотой унитаз — вещи мифические, то взятки в стеклянных банках и золотой рукомойник оказались вполне настоящими. О самых интригующих находках силовиков при обысках — в обзоре РИА Новости Украина.

"Царский" рукомойник

Во время обыска у директора ГП "Электровозостроение" (Днепр) Александра Зельдина отыскался покрытый золотом рукомойник.

Facebook Ларисы Сарган Раковина из золота

Обыски у чиновника проводились в рамках расследования обстоятельств выведения 3 миллионов гривен за ремонт двигателей электровозов на счета ООО "Бумажная фабрика".

Золотая лопата

В ходе обыска в доме отца бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в декабре 2016 года была найдена золотая лопата.

Лариса Сарган/Facebook Золотая лопата, якобы найденная у отца Рената Кузьмина

Тогда Кузьмин заявил, что информация о золотой лопате является фейком, а в ГПУ опубликовали снимок золотой находки.

Напомним, Кузьмин подозревается в превышении служебных полномочий при организации задержания экс-главы Министерства внутренних дел (МВД) Юрия Луценко, а также в подстрекательстве судьи Печерского райсуда Киева к аресту Луценко. Генпрокуратура в июне 2014-го приняла решение объявить его в государственный и международный розыск. В январе 2015 года в МВД сообщили, что Интерпол отказался объявлять Кузьмина в розыск.

Консервация из денежных купюр

Весной этого года на всю Украину прогремело имя судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который хранил деньги… в стеклянных банках.

Судья был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако не явился туда.

Назар Холодницкий/Facebook Взятка, изъятая у судьи Николая Чауса при задержании

К тому времени как Рада дала согласие на арест Чауса, он уже покинул территорию страны и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Тоннели под домом

В минувшем году сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили коррупционную деятельность группы чиновников во главе с первым заместителем губернатора Николаевской области Николаем Романчуком, задержанным за взятки.

В ходе обыска в его кабинете и дома были найдено более 300 тысяч долларов, золото, ювелирные изделия, антиквариат. Однако вызывает удивление не это, а то, что под его особняком была обнаружена сеть тоннелей с тайниками.

ssu.gov.ua Под домом первого замглавы Николаевской обладминистрации Николая Романчука обнаружили сеть тоннелей с сокровищами

Лучшие друзья прокуроров

Громкое дело произошло в 2015 году, когда были задержаны экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец и бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин.

Во время обысков в их служебных помещениях и по месту жительства в целом нашли 500 тыс долл., ценные бумаги, драгоценности.

Фото со страницы Вячеслава Константиновского в Facebook Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ

У Корнийца тогда нашли 102 бриллианта, после чего обоих прокуроров стали называть бриллиантовыми. Сам Корниец рассказал, что якобы купил камни в ломбарде за 4 тыс грн, а весят они совокупно 4,7 карата. Во время обыска бриллианты нашли в маленьких бумажных конвертах.

Шапакин и Корниец были арестованы, но вышли на свободу после внесения залога.

По материалам открытых источников интернет