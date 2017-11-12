Авто со взрывчаткой в Киеве: полиция показала кадры спецоперации

Правоохранители обнаружили пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и десять электродетонаторов в Киеве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Все патрульные наряды в городе переведены в повышенную готовность. К патрулированию также привлечены 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что полицейские задержали двух мужчин, у которых в машине было обнаружено около 6 килограммов взрывчатки и 15 детонаторов. По его словам, операция прошла на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе столицы. Он добавил, что задержанные сидели в Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области.