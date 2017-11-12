Эксперт: отправлять ядерные отходы в РФ совершенно невыгодно

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В Чернобыльской зоне отчуждения началось строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Контракт на строительство был подписан еще в 2005 году, но реализовывать его начали только в 2014 году. Это совместный проект Украины и правительства Соединенных Штатов Америки.

Завершить строительство объекта планируется в 2019 году. До этого времени Украина, как и ранее, будет отвозить отработанное ядерное топливо в Россию.

Отметим, что в среднем за такую услугу официальный Киев ежегодно платит 200 миллионов долларов. Однако уже после завершения строительства необходимости в этом не будет, и отработанное ядерное топливо будут держать в боксах в зоне отчуждения.

Подробнее о строительстве ядерного хранилища в эфире радиостанции Голос столицы рассказал независимый эксперт, экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

Отмечается, что этот проект существует с 2005 года, и вот спустя 12 лет мы только за него беремся?

— Да, правильно.

С учетом течения времени не изменились ли у нас обстоятельства, которые могут повлиять на проект?

— С точки зрения технологии, техники, научно-технических каких-то проблем ничего нового не появилось и появиться не могло, потому что топливо не меняется, условия его хранения тоже сохраняются, требования одни и те же. Поэтому говорить о том, что здесь что-то принципиально изменилось, оснований нет.

Как будет выглядеть это хранилище?

— В общем-то, это бетонная площадка, на которой размещаются специальные железобетонные контейнеры, внутри которых находится отработанное ядерное топливо. К этой площадке должно примыкать помещение приемки привозимых с АЭС контейнеров, где должны проходить контрольные какие-то операции и соответствующим образом подготавливаться эти контейнеры для их транспортировки уже на место установки. То есть в строительном плане это очень простое сооружение.

Поэтому оно и не требует долгих сроков сооружения и слишком больших затрат, особенно финансовых.

Реально ли будет построить хранилище до конца 2019 года? РИА Новости | Перейти в фотобанк Далай-лама: ядерным оружием можно уничтожить и врага, и себя

— В принципе, можно построить хранилище за два года, хотя я думаю, что это очень оптимистическая оценка. Но при хорошей организации работы, при бесперебойной поставке соответствующих изделий, в том числе из США, да и с наших украинских заводов, в первую очередь харьковского "Турбоатома".

В общем-то, можно все это сделать. Но я думаю, что все же два года это очень оптимистичный срок.

Почему мы его раньше не построили, а отвозили ядерные отходы в Россию и платила за это 200 млн долларов в год?

— Честно говоря, я конкретного, четкого ответа вам дать не могу. Для меня совершенно непонятно, почему мы в течение столь длительного времени платим по 200 миллионов долларов в год РФ.

Более того, оставляем там такие ценные продукты как регенерированное ядерное топливо, тот же уран и плутоний, регенерированные полезные изотопы, и получаем после переработки только высокоактивные ядерные отходы. Это для Украины очень и очень невыгодно. Как в экономическом, так и в политическом плане, это совершенно очевидно.

Я хочу напомнить, что по-моему в 1992 году некоторые энергоблоки наших АЭС остановились, потому что губернатор Красноярского края, небезызвестный генерал Лебедь, отказал в приемке украинского отработанного топлива на хранение.

Такой прецедент политического давления уже был и спотыкаться еще раз, или наступать на те же грабли, это более чем бестолково. Так вот, почему при столь очевидных вещах так долго эта проблема решалась, мне ответить трудно.

Насколько опасным является хранение ядерных отходов?

— Безусловно, это продукт с которым нужно обращаться на "вы". Но та технология, которая применяется конкретно в этом централизованном хранилище, технология сухого хранения, американская технология, она доказала свою эффективность.

И можно рассчитывать на то, что по крайней мере в промежутке ста лет каких-то серьезных инцидентов быть не должно. Я хочу обратить внимание, что это хранение не сопровождается какими-то динамичными процессами — ни высокими температурами, ни высокими давлениями, все находится в естественном статичном состоянии, тут не требуется специального охлаждения, потому что охлаждение проходит за счет естественной циркуляции.

То есть в общем-то система достаточно пассивна и каких-то эксцессов ждать не приходится. Да, могут быть какие-то внешние климатические или техногенные события, но при строительстве хранилища учитывают и эти события, в том числе и землетрясения, пожары, падение летательных аппаратов и прочее.

Не несет ли хранилище опасность для экосистемы, животных и людей, там проживающих?

— В общем-то требование к размещению и эксплуатации таких хранилищ — это за ограждением хранилища в радиационном плане все должно быть безопасно. Но не стоит забывать, что это хранилище будет размещено в зоне отчуждения. То есть там, где о хозяйственной деятельности не приходится говорить, где проживание сегодня запрещено.

Существует ли в мире конкуренция на рынке хранения отработанного ядерного топлива?

— Безусловно, существует. И тут несколько моментов, которые приходится учитывать. Дело даже не в том, какими технологиями и какие страны владеют. Есть очень важное обстоятельство, связанное с нераспространением ядерных материалов и опасности создания ядерного оружия.

Ведь если отработанное топливо попадет в нечистые руки и будет размещено достаточное количество делящихся изотопов, в первую очередь плутония, то террористически настроенные организации или страны смогут изготовить ядерное оружие.

В мире существует конвенция о нераспространении, в соответствии с которым немногочисленные страны могут осуществлять подобного рода функции. В первую очередь я имею в виду функции по регенерации. А с точки зрения хранения, каждая страна стремится самостоятельно решить эту проблему.

Почему? Опять таки, потому что это экономически более приемлемо и выгодно для разных стран. Но во всем этом вопросы нераспространения, вопросы ядерного терроризма играют немаловажную роль.

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Ранее же экс-глава Госатома отмечал, что для запуска собственного хранилища ядерных отходов Украине не хватает 250 млн долларов.

А резидент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась считает, что строительство подобного хранилища грозит новыми трагедиями.