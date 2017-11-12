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    Киев

    Изъятие взрывчатки в Киеве. Полиция раскрыла детали

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (35)

    (обновлено: )73
    По данным пресс-службы Нацполиции, правоохранители изъяли пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и десять электродетонаторов. У задержанных были сообщники, считают в полиции.
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и десять электродетонаторов в Киеве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Алексей Баганец
    УНИАН
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    "При этом взрывчатка была подготовлена к использованию", — сказано в сообщении.

    Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что полицейские задержали двух мужчин, у которых в машине было обнаружено около 6 килограммов взрывчатки и 15 детонаторов. По его словам, операция прошла на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе столицы. Он добавил, что задержанные сидели в Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области.

    Полиция подозревает, что у задержанных были сообщники.

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    По приказу начальника управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды в городе переведены в повышенную готовность, они будут усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей.

    К патрулированию также привлечены 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

    facebook.com/anton.gerashchenko.7
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017

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