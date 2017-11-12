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    Возле торгового центра в Киеве задержали мужчин с 6 кг взрывчатки

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (35)

    (обновлено: )55122
    По словам Антона Геращенко, мужчины были задержаны на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной в Киеве. В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором было около 6 килограммов взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов.
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
    facebook.com/anton.gerashchenko

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители в воскресенье задержали двух человек, у которых в машине было обнаружено около шести килограммов взрывчатки и 15 детонаторов, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

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    "В 17.00 на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 (Дарницкий район) сотрудники полиции из Полка номер 1 Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области, и решили его проверить. В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором находилось около шести килограммов взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному использованию", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    facebook.com/anton.gerashchenko.7
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017

    По его информации, двое мужчин задержаны, у них при себе не было ни документов, ни средств связи.

    "Они пока не дают признательных показаний, но следователи с ними продолжают работу. Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины", — добавил Геращенко.

    Антон Геращенко/Facebook, 12 ноября 2017

    Напомним, вечером 25 октября народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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