наверх
06.11.201713:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе, погиб человек

    (обновлено: )14603
    В Белоцерковском районе Киевской области произошел взрыв боеприпаса на поле, где проводилась уборка сахарной свеклы.
    Место взрыва на сахарном кобминате в Узине

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Узине (Белоцерковский район Киевской области) на территории местного сахарного комбината произошел взрыв, сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

    При взрыве погиб 49-летний мужчина.

    Уже установлено, что детонация взрывного устройства произошла в поле во время уборки свеклы. Работник сахарного комбината случайно повредил боеприпас лопатой.

    При взрыве мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие медики отправили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось.

    С места взрыва изъяты металлические фрагменты снаряда времен Великой Отечественной войны.

    Накануне, 5 ноября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Котенко
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание