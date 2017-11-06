Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе, погиб человек

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Узине (Белоцерковский район Киевской области) на территории местного сахарного комбината произошел взрыв, сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

При взрыве погиб 49-летний мужчина.

Уже установлено, что детонация взрывного устройства произошла в поле во время уборки свеклы. Работник сахарного комбината случайно повредил боеприпас лопатой.

При взрыве мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие медики отправили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось.

С места взрыва изъяты металлические фрагменты снаряда времен Великой Отечественной войны.

Накануне, 5 ноября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина.