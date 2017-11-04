Взрыв у телеканала в Киеве: СБУ просит помощи у граждан

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.

Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с просьбой присылать информацию о взрыве на улице Адама Мицкевича в Киеве 25 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ обращается к гражданам с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств совершения этого преступления. Правоохранители, в частности, просят прислать данные, зафиксированные видеорегистраторами, любыми другими мобильными или стационарными устройствами, видеозаписи событий и обстановки на участке, который находится в периметре улиц Уманская, Искривская, Ереванская, Чоколовский бульвар за период с 20:00 до 22:30 25 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Также в СБУ обещают анонимность всем, кто даст показания.

Напомним, при взрыве 25 октября в Киеве погибло два человека, а также пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.