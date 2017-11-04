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    Киев

    Взрыв у телеканала в Киеве: СБУ просит помощи у граждан

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (90)

    (обновлено: )70501
    СБУ просит граждан предоставить информацию относительно обстоятельств совершения взрыва в Киеве. Правоохранители, в частности, просят прислать данные, зафиксированные видеорегистраторами.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с просьбой присылать информацию о взрыве на улице Адама Мицкевича в Киеве 25 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

    "СБУ обращается к гражданам с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств совершения этого преступления. Правоохранители, в частности, просят прислать данные, зафиксированные видеорегистраторами, любыми другими мобильными или стационарными устройствами, видеозаписи событий и обстановки на участке, который находится в периметре улиц Уманская, Искривская, Ереванская, Чоколовский бульвар за период с 20:00 до 22:30 25 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

    Также в СБУ обещают анонимность всем, кто даст показания.

    Напомним, при взрыве 25 октября в Киеве погибло два человека, а также пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

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