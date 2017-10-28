Взрыв в Киеве: погибший судился с МВД

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Экс-сотрудник МВД, Михаил Мормыль, погибший 25 октября в результате взрыва возле телеканала "Эспрессо" в Киеве на улице Адама Мицкевича, два года вел судебный спор с Министерством внутренних дел по делу о ДТП, сообщил в эфире телеканала друг погибшего Руслан Болгов.

"Была судебная волокита по компенсации МВД за два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего — пошатнувшееся здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", – сообщил Болгов.

Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве при выходе из здания телеканала "Эспрессо" было совершено покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, который был ранен в результате взрыва.

Также стало известно, что покушение унесло жизни двух человек – один погиб на месте взрыва, другой – в больнице.