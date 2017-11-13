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    Киев

    Авто со взрывчаткой в Киеве: в сети появились лица задержанных

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (38)

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    СМИ разместили в соцсетях фотографии задержанных, в машине которых полицией был обнаружен рюкзак с 6,5 кг взрывчатки на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 в Киеве.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В интернете появилось фото задержанных 12 ноября в Киеве полицией неизвестных, у которых в машине был обнаружен рюкзак с 6,5 кг взрывчатки. Кадры опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    Facebook Киев Оперативный
    В интернете появились фото задержанных по делу об авто со взрывчаткой в Киеве

    Смотрите также: Авто со взрывчаткой в Киеве: полиция показала кадры спецоперации

    Facebook Киев Оперативный
    В интернете появились фото задержанных по делу об авто со взрывчаткой в Киеве

    Двум задержанным, судя по фото, около 30 лет. Ранее сообщалось, что они являются уроженцами Закарпатской области и приехали в Киев на своем автомобиле.

    Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что полицейские задержали двух мужчин, у которых в машине было обнаружено около 6 килограммов взрывчатки и 15 детонаторов. По его словам, операция прошла на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе столицы. Он добавил, что задержанные сидели в Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области.

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