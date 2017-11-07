Приказ или убийство: громкое дело пограничника Колмогорова

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Высший спецсуд отменил приговор военнослужащему 79-го пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины тактической группировки "Кордон" Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи.

Ранее Колмогоров был осужден мариупольским судом на 13 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве женщины – гражданского лица и превышении служебных полномочий в Мариуполе в 2014 году. Высший спецсуд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, но и не признал Колмогорова невиновным.

В чем обвиняется Колмогоров

В начале сентября 2014 года на блокпосту под Мариуполем пограничники заметили автомобиль Skoda Rapid на киевских номерах, который, по их данным, мигал фарами, а затем направился в сторону их блокпоста. Согласно данным погранцов, в ответ на требование остановиться для проверки документов водитель увеличил скорость и пошел на прорыв. После этого Колмогоров и еще восемь пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились 29-летний уроженец Донецка Евгений Рожков и его супруга, 31-летняя Инна Рожкова. Водитель не пострадал, а его жена скончалась в больнице от полученных ранений, в том числе в голову.

По словам Колмогорова, они выполняли приказ командования остановить и проверить автомобиль и он сделал предупредительный выстрел в воздух, но водитель не отреагировал, поэтому девять пограничников открыли огонь по машине. Он и его сослуживец, в частности, присели и открыли стрельбу по машине в позиции "с колена" короткими очередями.

По словам обвиняемого, он стрелял по капоту, радиаторной решетке и колесам, а не по лобовому стеклу, а кроме него и его сослуживца стрельбу по авто вели сверху снайперы и наряд, который находился позади автомобиля.

УНИАН Сергей Колмогоров

Рожков в свою очередь заявил, что ехал в Мариуполь полюбоваться морем, не слышал приказов остановиться и не знал, что его останавливают, а мигание фар объяснил техническими особенностями автомобиля. Вскоре после допросов уехал в Россию.

В своем последнем слове на суде Колмогоров отказался просить прощения у потерпевших в обмен на уменьшение срока.

"Какой может быть умысел в убийстве пассажира, если машину этим не остановить?! Мне жаль ту женщину, но она погибла не по моей вине. В военной ситуации я действовал правильно. Мы защищали город", – отметил он.

Впрочем, из всех стрелявших по машине кроме Колмогорова к уголовной ответственности больше никто не привлекался.

Напомним, что история с убийством военнослужащим гражданского лица ранее уже возникала в России, когда бывший полковник российской армии и командир 160 танкового полка Юрий Буданова во время Второй чеченской войны похитил и убил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву. Суд в 2003 году приговорил его к 10 годам лишения свободы, лишил звания полковника и ордена Мужества. Через шесть он вышел по УДО и вскоре был убит уроженцем Чечни.

Резонанс дела Колмогорова

Наблюдавшие за процессом Колмогорова отмечали, что любое решение суда будет иметь большие последствия, так как если его осудят за убийство – это якобы будет дискредитировать ВСУ и снизит боеготовность силовых структур Украины, а если его оправдают — это дискредитирует судебную и правовую систему. Есть также и политический аспект этого дела.

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Изначально дело Колмогорова было малоизвестным. Государственная пограничная служба и ветераны-пограничники встали на защиту обвиняемого. Спустя три года после инцидента поддержкой погранца заинтересовались и некоторые политики, что и вывело тему на обсуждение широких масс.

Военная прокуратура, как и мариупольский суд, вынесший приговор в 13 лет тюрьмы, с самого начала рассмотрения дела считали, что Колмогоров превысил полномочия, а потому должен искуплять свой грех за решеткой. Так, солидарность с решением суда первой инстанции высказывали и военный прокурор Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко. Луценко, в частности, уточнял, что в Мариуполе, где произошел весь инцидент, не было блокпоста, а приказ остановить машину не означает стрелять в нее, а Матиос добавлял, что Колмогоров был в форме без распознавательных знаков.

Вместе с тем после активного вмешательства в дело политиков Луценко с подчиненными провел встречу с соратниками Колмогорова и рядом народных избранников. Сообщалось, что генпрокурор обсудил с собеседниками возможность в случае возвращения дела на рассмотрение суда апелляционной инстанции предоставить новые доводы о невиновности Колмогорова. Через несколько дней после этой встречи Высший спецсуд отменил пограничнику приговор.

Глава государства Петр Порошенко поприветствовал решение Высшего спецсуда, а близкий к администрации президента Банковой Виктор Уколов и вовсе заявил, что и Колмогоров, и погибшая – "жертвы войны, которую развязала Россия".

"Это выстраданное решение суда, который отпустил пограничника и отправил на пересмотр дело, только подчеркнуло, что настоящим виновником этой трагедии является Москва, российские оккупанты, а говоря более точно, принявший решение напасть на нашу страну — президент Путин", — написал Уколов в одном из своих блогов, добавив, что о том, вышел ли Луценко в своих действиях за пределы полномочий, встретившись с "группой поддержки" Колмогорова, — судить юристам.

Адвокат Колмогорова Оксана Моравская также прокомментировала освобождение пограничника.

"Никаких доказательств виновности Колмогорова у следствия не было… Сторона обвинения не доказала вины подсудимого", — подчеркнула она.

По ее мнению, решение суда освободить Колмогорова и отправить дело на новое расследование никак не связано с давлением общества.

Политолог Петр Олещук выразил мнение, что в деле Колмогорова "работа профессиональных пропагандистов местами напоминает истинное искусство".

"Конечно, не все его могут оценить, а если учесть цель — некоторые будут кривить нос. Но все равно — это надо уметь. Несколько недель доказывать, что Колмогоров — злостный убийца и преступник. При этом, опираясь на Луценко, чтобы в момент, когда концепция изменилась, сделать следующий финт: — во всем виноват Путин; — Колмогорова освободил Луценко (ну это тот, который все время доказывал его вину); — Все молодцы. Конечно, кто у власти. А другие — плохие", — отметил Олещук.

Юрист Андрей Портнов подчеркнул, что к решению Высшего спецсуда никакого доверия быть не может, так как на его принятии настаивали члены правящих партий, в суде с публичной поддержкой присутствовали чиновники МВД.

"Генеральный прокурор заранее распространил поддерживающийся осуждённого пресс-релиз, указав суду, какое решение было бы предпочтительно принять, а через полчаса после вердикта суд похвалил и сам президент. Хороший пример о реальной судебной реформе, независимости суда и стоимости человеческой жизни", — считает Портнов.

Политтехнолог Ярослав Макитра также обратил внимание на то, что неверно судить Колмогорова по законам мирного времени, а на деле пограничника спекулировали многие политики, чтобы получить свои дивиденды.

По материалам открытых источников интернет