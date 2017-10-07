Знаешь - значит вооружен. Все подводные камни судебной реформы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 3 октября, Верховная Рада таки проголосовала за судебную реформу. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата. Одним из основных новшеств закона стало определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Однако некоторые статьи закона вызвали немало споров и бурных обсуждений. Об этом — в обзоре РИА Новости Украина.

Под президентским контролем

Согласно закону, несмотря на то что все верховные судьи избираются на конкурсной основе, теперь президент является крайней инстанцией, которая утверждает или отклоняет их назначение.

Такой механизм назначения главных судей фактически позволит президенту влиять на суд, что называется, в ручном режиме.

Публикация повесток в интернете

Одна из норм принятого закона предусматривает, что отныне повестки в суд будут публиковать в интернете, более того, их будут присылать не на личный электронный ящик ответчика, а они будут сразу публиковаться на сайтах судов.

Кстати, пока в положениях не прописано, должны ли украинцы в таком случае постоянно проверять себя на присутствие в "судебных списках" всех судов.

Электронный суд

Теперь лично присутствовать на всех судах необязательно. Все участники судебного дела смогут принимать участие по видеосвязи. Это значит, что судиться можно будет даже находясь дома. При этом свидетели и эксперты могут находиться в здании другого суда.

Сам "электронный суд" будет работать с помощью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Теперь все иски, жалобы и другие документы будут регистрировать в этой системе. Она же будет выбирать и назначать судей для рассмотрения тех или иных дел.

Читайте также — Гольдарб: "лишние" украинцы должны уехать из страны или умереть

Более того, каждое официальное электронное письмо к нотариусам, адвокатам и госорганам также нужно будет регистрировать в системе.

Платная подача иска

Теперь каждый будет обязан вносить своего рода "залоговую сумму" при подаче иска в суд. По задумке, таким образом должны будут компенсироваться расходы ответчику на адвоката в случае его выигрыша. Это фактически делает судебный процесс доступным лишь для богатых людей. И, например, если кто-либо захочет судиться с коммунальным монополистом из-за отсутствия отопления, то пенсионеры элементарно не "потянут" затраты.

Запрет участвовать в суде без лицензии

Представителем в суде отныне может быть лишь адвокат или законный представитель. В делах, связанных с "малозначительными спорами", представителем в суде может быть каждый гражданин в возрасте от 18 лет.

Права граждан до 14 лет могут защищать родители, опекуны или же другие лица, определенные законом.

Людям без лицензии адвоката запрещают участвовать в суде. Теперь к участию в деле может привлекаться эксперт по вопросам права, но кто это, в законе так и не определено.

"Без лишних вопросов"

Количество возможных вопросов участникам заседаний (обвинению и защите) теперь должно быть ограниченным. Планируется установить максимум в 10 вопросов, а в случае большего их количества это будет расцениваться как "злоупотребление".

Заходить в суд можно не всем

Теперь судья может ограничить доступ людям в зал суда, если в зале не хватает свободных мест. Теоретически это открывает определенный путь для манипуляции — достаточно посадить на места в зале "своих людей", и журналистов в него можно будет не пускать (чисто теоретически, конечно же).

Имущество, записанное на родственников, — в безопасности

Теперь иск о "необоснованности владения активами" нельзя будет предъявлять связанным лицам, то есть это близкие родственники жены, матери, отцы, дедушки, дети и т.д. Таким образом, например, если у преступников, которых поймают на коррупции найдут "незаконное" имущество — его нельзя будет отобрать.

"Суд против бизнеса"

Теперь судья сможет в одностороннем порядке выносить постановления против фирм и юрлиц, даже если они не являются участниками процесса.

Фактически эта статья дает судебной власти больше контроля над процессом, а это, в свою очередь, также можно использовать для "давления" на бизнес-структуры.

Кроме того, теперь будет действовать система штрафов за ошибки при оформлении документов.

Сроки расследования сократят

Также теперь в законопроекте есть правка, которая сокращает обязательный срок расследования с 6 до 3 месяцев.

По задумке, подобная норма "позволит сократить количество отказов при не очевидных преступлениях", якобы правоохранители не захотят так быстро расследовать дела, а значит и браться за многие из малозначимых тоже не будут.

Обратная сторона — из-за этой нормы автоматически могут закрыть многие резонансные дела последних лет (преступления Майдана, Януковича и других скандальных чиновников).

Мнения

Адвокат Ростислав Кравец опасается, что после того как судебная реформа начнет внедряться на местах, в регионах найдутся горячие головы, которые объявят о своей независимости, поскольку терпеть беззаконие и произвол будет невозможно.

По его словам, на сегодняшний момент государство делает все, чтобы украинцы не шли в суд, а просто решали все вопросы во внесудебном порядке.

"И этим в конце концов все и закончится. У нас, в принципе, у же есть предпосылки для создания частных армий, скоро создадут частные суды, есть частные исполнители, и каждый будет трактовать закон, как он хочет. А в суд нет смысла идти, потому что судебный сбор громадный и судебные процессы растянуты до бесконечного количества времени", — прогнозирует Кравец.

Читайте также: Суд — это я, решил Порошенко. Соцсети о судебной реформе

Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что суть принятой судебной реформы сводится к двум основным пунктам: полностью подчинить судей президенту, а также отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде.

"Если очень коротко, то её суть сводится к двум основным пунктам: 1) Полностью подчинить судей действующему президенту. По сути, дать Петру Порошенко возможность управлять судами в ручном режиме. Отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

"Фактически, после "реформы" подавать иски смогут не более 10% население — только богатые. Всем остальным судебная тяжба становится абсолютно не по карману", — резюмирует эксперт.

По материалам из открытых источников интернет