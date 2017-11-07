Макитра: неверно судить Колмогорова по законам мирного времени

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел постановил отправить на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Также суд решил освободить Колмогорова из-под стражи.

Убийство, в котором обвиняется пограничник, произошло 9 сентября 2014-го. Тогда по не подчинившемуся приказу остановиться водителю и его авто открыли огонь на поражение. В результате пассажирка автомобиля погибла. 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил Колмогорова к 13 годам тюрьмы. Суд признал, что он умышленно расстрелял автомобиль из автомата, сам же обвиняемый утверждает, что выполнял приказ начальства.

Почему в судебный процесс против пограничника вмешался даже глава государства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

На Вашу думку, чи була у сьогоднішньому рішенні Вищого спецсуду з розгляду кримінальних і цивільних справ політична складова?

— Очевидно, там — не одна історія. Тобто юридична складова — це одна частина.

Інша, звичайно, що було багато в цій справі політики. Політику в ній зробили, вибачте за каламбур, самі політики. Що мається на увазі? Одна справа — закликати правосуддя діяти чесно, тощо. А інша — за висновками суду, знаєте, кожен мало не другий, третій політик пише "Слава Україні!", виходить самі посадили людину, потім самі звільнили, а тепер на цьому роблять політичний піар.

Президент також відреагував на цю справу, позитивно оцінивши рішення суду. Це і означає політичний вплив?

— Так, більше політична складова, власне, не до самого навіть розгляду, тому що там, кажу, в юридичних нюансах треба розбиратися, справа — дуже непроста.

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Ті речі, які є і в ЗМІ, і учасники процесу різні версії говорять. Але те, що політики на цьому намагаються заробити якісь бали і спекулюють відверто, це — факт. Тобто якщо "Ура" і "звільнили. Слава Україні. Ми вітаємо", то виникає питання: а покараний той хтось, за те, що людина стільки часу провела в тюрмі, чи це нічого не змінює? Там, напевне, потрібно дивитися в корінь тих питань.

Дуже багато спекуляцій, спроба на шумі інформаційному зібрати якісь свої дивіденди і бали, замість або дивитися по суті процесу, який відбувся, або просто не піаритися, а робити заяви якогось такого толку, не спекулювати зайвий раз. Політики вибрали спекуляцію.

Юрій Луценко казав про те, що блокпосту офіційно не було, і не було і попереджувальних пострілів. Багато хто з політиків розділилися на два табори з цього приводу. Які заяви лунатимуть далі?

— Очевидно, що Юрій Луценко говорить так, тому що він є представником ГПУ, тобто сторони обвинувачення, по суті. Тому, напевне, що логіка в його словах, враховуючи його посаду, і є.

Але тут же проблема в чому? Проблема в тому, що режим саме проведення АТО, тепер він хоч ще більш-менш регламентований, тоді взагалі була проблема з юридичною складовою, не було, фактично, стану війни, там ціла низка інших речей. І наші військові підрозділи, спецслужби не були готові до такого розвитку подій, по суті.

Тобто ціла низка оцих факторів призводила навіть до відсутності юридичного належного регламентування того, що відбувалося. Тому такі самі дії, які були вчинені з точки зору військової логіки можна розглядати по одному, а з цивільної – по-іншому.

Тому важко тут дуже судити, якщо людина перебуває при виконанні зі зброєю і навколо стріляють, ідуть вбивства, іде війна, але вона має діяти по законам мирного часу, постріли, зупиняти, виясняти, напевне, це трошки дивно. Або людину тоді не посилати воювати, або ж відповідно якась інша відповідальність за це має бути.

Звичайно, якщо є перевищення, все інше, це має розглядатися. Але це не є ситуація в мирний час, на мирній території. Тут — дуже тонка грань, і треба розбиратися, чому люди, якщо це мирні громадяни, то чого вони там опинилися, яким чином проїхали.

А якщо це — не мирні громадяни? Тобто нюансів — дуже багато. І ця справа в нас триває цілу отаку історію, це вже не одна така справа, того процесу, що тоді відбувався через юридичну недосконалість. Ми ще багато таких справ отримаємо.

К слову, юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Колмогоров, скорее всего, действовал согласно приказу, опираясь на уставы пограничных войск, поэтому применение оружия было вполне оправданным. А вот влияние президента Петра Порошенко на дело Колмогорова — не больше рядового гражданина.