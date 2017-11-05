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    Эксперт: никакой суд не сможет вынести никакого приговора Авакову

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (85)

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    По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, как квалифицировать действия НАБУ – как привет Авакову или ответ Авакову, могут быть различные варианты ответа.
    РИА Новости Украина

    Политолог подчеркнул, что о самой ситуации в немецких СМИ написали, что это "хуже, чем при Януковиче".

    "Понятно, что это событие, которое может дать толчок для очень больших, серьезных продолжений. В том числе таких, о каких не хотелось бы говорить, потому что они несут опасность в том числе для государства", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    В то же время Рудяков уверен, что "никакой украинский суд не сможет вынести никакого приговора Авакову, если разбирательство с этим делом перейдет в юридическую плоскость".

    "Дело, скорее всего, закончится ничем, но напряжение останется и будет перенесено на следующие ситуации…. Раскол между Аваковым и Порошенко и их группами продолжает углубляться", – заявил политолог.

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