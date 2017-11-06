наверх
06.11.201719:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Адвокат рассказала, что помогло освободить Колмогорова

    (обновлено: )21410
    Как заявила адвокат Оксана Моравская, решение суда освободить Колмогорова и отправить дело на новое расследование никак не связано с давлением общества.
    Сергей Колмогоров в зале суда
    Фото NewsOne

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В громком деле пограничника Сергея Колмогорова, которого сегодня освободили в зале суда, сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств его виновности в убийстве человека. Об этом после судебного заседания в понедельник сообщила его адвокат Оксана Моравская.

    Извержение вулкана на Суматре
    IVAN DAMANIK / AFP
    Главные события 6 ноября в фотографиях

    "Никаких доказательств виновности Колмогорова у следствия не было… Сторона обвинения не доказала вины подсудимого", — подчеркнула она.

    По словам Моравской, решение суда освободить Колмогорова и отправить дело на новое расследование никак не связано с давлением общества.

    Юрист выразила уверенность, что сторона защиты сможет полностью оправдать пограничника.

    "Мы надеемся на справедливое решение суда первой инстанции", — сказала она.

    По ее словам, кассационный суд не имел полномочий проверять доказательства по делу, ведь этим должен заниматься суд первой инстанции, куда и направили дело.

    В день вынесения решения по делу Колмогорова под зданием Высшего спецсуда произошли столкновения. Митингующие избили советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте стрельбы в Харькове
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание