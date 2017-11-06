Адвокат рассказала, что помогло освободить Колмогорова

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В громком деле пограничника Сергея Колмогорова, которого сегодня освободили в зале суда, сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств его виновности в убийстве человека. Об этом после судебного заседания в понедельник сообщила его адвокат Оксана Моравская.

"Никаких доказательств виновности Колмогорова у следствия не было… Сторона обвинения не доказала вины подсудимого", — подчеркнула она.

По словам Моравской, решение суда освободить Колмогорова и отправить дело на новое расследование никак не связано с давлением общества.

Юрист выразила уверенность, что сторона защиты сможет полностью оправдать пограничника.

"Мы надеемся на справедливое решение суда первой инстанции", — сказала она.

По ее словам, кассационный суд не имел полномочий проверять доказательства по делу, ведь этим должен заниматься суд первой инстанции, куда и направили дело.

В день вынесения решения по делу Колмогорова под зданием Высшего спецсуда произошли столкновения. Митингующие избили советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.