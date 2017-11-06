Высший спецсуд Киева освободил пограничника Колмогорова



КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 ноября Высший специализированный суд Киева отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову. Колмогоров освобожден из-под стражи.

В сентябре 2014 году Колмогоров застрелил женщину в Мариуполе. В 2016 году Приморский районный суд Мариуполя приговорил Колмогорова к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий в зоне проведения АТО.

"Я доволен, это только начало. Я понимаю, что суд первой инстанции может снова избрать мне меру пресечения. Поэтому мы будем готовиться. Все будет хорошо", – прокомментировал "Стране" Колмогоров решение суда.

Его защита настаивала, что Колмогоров выполнял приказ командира погранотряда о задержании нарушителей.

В день вынесения решения по делу Колмогорова под зданием Высшего спецсуда произошли столкновения. Митингующие избили советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.