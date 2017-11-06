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    Высший спецсуд Киева освободил пограничника Колмогорова

    (обновлено: )7902
    6 ноября в Киеве высший специализированный суд отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи.
    Сергей Колмогоров в зале суда
    Фото NewsOne


    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина.     В понедельник, 6 ноября Высший специализированный суд Киева отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову. Колмогоров освобожден из-под стражи.

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    В сентябре 2014 году Колмогоров застрелил женщину в Мариуполе. В 2016 году Приморский районный суд Мариуполя приговорил Колмогорова к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий в зоне проведения АТО.

    "Я доволен, это только начало. Я понимаю, что суд первой инстанции может снова избрать мне меру пресечения. Поэтому мы будем готовиться. Все будет хорошо", – прокомментировал "Стране" Колмогоров решение суда.

    Его защита настаивала, что Колмогоров выполнял приказ командира погранотряда о задержании нарушителей.

    В день вынесения решения по делу Колмогорова под зданием Высшего спецсуда произошли столкновения. Митингующие избили советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

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