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    Аналитика и комментарии

    "Вот вам и судебная реформа": соцсети обсудили дело Колмогорова

    (обновлено: )42204
    Скандал вокруг дела пограничника Колмогорова, которого судят за расстрел авто с людьми в Мариуполе, пошел на убыль: Высший Спецсуд отменил приговор, дело отправили на второй круг. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Сергей Колмогоров в зале суда
    Фото NewsOne

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Макитра: неверно судить Колмогорова по законам мирного времени

    Фемида в Украине на удивление капризна и избирательна, однако… В понедельник, 6 ноября, Высший Спецсуд отменил скандальный приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Пограничника осудили на 13 лет лишения свободы из-за инцидента во время остановки подозрительного автомобиля на блокпосту в окрестностях Мариуполя осенью 2014 года. 

    В тот день водитель вышеупомянутого автомобиля в ответ на требование остановиться для проверки документов увеличил скорость и пошел на прорыв. Девять пограничников открыли огонь по машине. В результате погибла пассажирка, водитель не пострадал, а вскоре после допросов уехал в Россию. За смерть женщины понес ответственность именно Сергей Колмогоров. 

    Однако адвокаты настаивают: невиновен — выполнялся приказ. 

    Суд над Колмогоровым спровоцировал нешуточные баталии мнений не только в СМИ, но и в соцсетях: "Если бы не давление общественности, дело пограничника Колмогорова стало бы роковым прецедентом, ведь можно было бы аналогичным образом осудить тысячи участников боевых действий, особенно участников добровольческих батальонов"; 

    " А вот то, что дело вернули опять в тот же суд, это уже не смешно. Кстати, получается что судья в Мариуполе без достаточных доказательств влепил человеку 13 лет — правильно я понял? Что будет с судьей?"

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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