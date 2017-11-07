"Вот вам и судебная реформа": соцсети обсудили дело Колмогорова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Фемида в Украине на удивление капризна и избирательна, однако… В понедельник, 6 ноября, Высший Спецсуд отменил скандальный приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Пограничника осудили на 13 лет лишения свободы из-за инцидента во время остановки подозрительного автомобиля на блокпосту в окрестностях Мариуполя осенью 2014 года.

В тот день водитель вышеупомянутого автомобиля в ответ на требование остановиться для проверки документов увеличил скорость и пошел на прорыв. Девять пограничников открыли огонь по машине. В результате погибла пассажирка, водитель не пострадал, а вскоре после допросов уехал в Россию. За смерть женщины понес ответственность именно Сергей Колмогоров.

Однако адвокаты настаивают: невиновен — выполнялся приказ.

Суд над Колмогоровым спровоцировал нешуточные баталии мнений не только в СМИ, но и в соцсетях: "Если бы не давление общественности, дело пограничника Колмогорова стало бы роковым прецедентом, ведь можно было бы аналогичным образом осудить тысячи участников боевых действий, особенно участников добровольческих батальонов";

" А вот то, что дело вернули опять в тот же суд, это уже не смешно. Кстати, получается что судья в Мариуполе без достаточных доказательств влепил человеку 13 лет — правильно я понял? Что будет с судьей?"

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook