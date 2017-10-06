Кравец: судебная реформа лишила граждан права на защиту своих прав

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры"Ростислав Кравец считает, что только после того, как закон, принятый Верховной Радой и названный "судебной реформой" будет опубликован, можно будет понять, за что именно проголосовала Верховная Рада.

На сегодняшний момент нет ни одного человека в стране, включая президента Украины, представителей Администрации президента, главу Верховной Рады, народных депутатов, которые бы могли со стопроцентной уверенностью сказать, за что именно проголосовали народные депутаты. О том, к чему приведет внедрение данной реформы в Украине Ростислав Кравец рассказал в интервью РИА Новости Украина.

Верховный суд под контролем президента

Президент заявил, что Верховный Суд заработает в Украине уже в этом году. Будет ли это действительно независимый судебный орган?

— Фактически у нас Верховный Суд сформирован на основании изменений в Конституцию, проведенного конкурса и отобранных Высшим Советом правосудия кандидатов. Высший Совет правосудия на 80% сформирован из креатив президента. То есть, тут можно говорить, что лица, попавшие в Верховный Суд, в принципе, прошли отбор непосредственно президента, что, как я уже неоднократно заявлял, ведет к узурпации власти в стране.

Кроме того, те изменения, которые были сделаны ранее, в законе о судоустройстве о статусе судей в части зарплаты и членов Высшей Рады правосудия, судей Верховного Суда, а также всех градаций, на мой взгляд, ведут к фактической покупке судей исполнительной ветвью власти. Я очень сомневаюсь, что эти судьи, получая громадные зарплаты в размере 250 тысяч гривен, морально способны принимать решения, которые будут не соответствовать желаниями и воле исполнительной власти. Также я сомневаюсь, что они будут пресекать злоупотребления, в том числе, в принимаемых законах.

Бесправны перед органами власти

В административном судопроизводстве, где сегодня действует презумпция вины ответчика — органа власти и именно он обязан доказывать правомерность своих решений, суд получит возможность переложить обязанность доказывания нарушения прав истца-гражданина. Какие это будет иметь последствия?

— Сейчас в административном процессе, и это абсолютно нормально, обязанность доказывания лежит на ответчике. Предположим, вы оспариваете решение налоговой инспекции или решение органа самоуправления, и они обязаны доказать, что они делали все правильно. Исходя же из тех проектов, которые были (опять же мы не знаем, что проголосовали), обязанность доказывания переложили на истца. Фактически, ясли я хочу что-то доказать, то я должен получить документы, доступ к ним, а государственный орган не предоставляет документы, не дает доступ к ним, то что я могу доказать? То есть любой суд может мне исключительно посочувствовать и сказать, раз вы не предоставили документы, а я их физически не могу предоставить, то в иске вам нужно отказать.

Затягивание рассмотрения дела

В каких случаях суд еще сможет отказать или намеренно затягивать рассмотрение дела?

— Могу указать на фактическую невозможность рассмотреть спор, особенно по резонансным делам, имеющим большое значение для Украины, в судах. Введена норма, по крайней мере она была в проекте, что в случае отсутствия судьи на рабочем месте в течение 14 дней дело должно автоматически перераспределяться на другого судью. И если какой-то судья не захочет рассматривать резонансное дело или принимать в нем участие, он может просто взять больничный, не выходить на работу 14 дней, и это дело перейдет его коллеге и будет рассматриваться заново. Другой судья может поступить точно так же. И таким образом все это будет тянуться до бесконечности.

То же самое касается пунктов относительно того, что судьи могут штрафовать стороны и не принимать иск, если они посчитают (без рассмотрения самого иска!), что иск не обоснован или имеет своей целью затянуть судебный процесс и злоупотребляет правом. Но каким образом судья, не рассматривая дела, может это установить — это для меня загадка, и, думаю, это загадка для всего правового сообщества во всем мире.

К сожалению, те, кто готовил этот законопроект, имеют целью полностью уничтожить правовую систему в Украине, я уже не говорю о судебной ветви власти, которую просто поставили на колени, и не дать гражданам защищать свои права, поэтому и придумали такую норму законодательства.

Насколько быстро судебная реформа будет внедрена на практике?

— Сами нормы зачастую содержат абсолютно противоречивые термины, и если президент подпишет закон, я думаю, что у Конституционного Суда будет работы на десятки, если не на сотни лет, трактовать эти нормы, каким образом их на практике применить. Поэтому у меня складывается впечатление, что принятие этого закона абсолютно оторвано от реальности, готовили его малограмотные люди, и, в принципе, а народные депутаты голосовали то ли под нажимом, то ли в следствие каких-то коррупционных мотивов. Изменения в Закон про судоустройство должны были приниматься отдельным законом, а не не в комплексе, когда в одном законопроекте соединены восемь кодексов и десятки законов. Это все противоречит нормам законодательства, Конституции, и непосредственно регламенту Верховной Рады.

Электронный суд

Повестки будут публиковать только в Сети?

— Просто вводится эта система, но в бумажном виде, все равно повестки должны оставаться. Но мы же не знаем, за что они проголосовали. Кроме того, введение электронного суда на сегодняшний день в Украине я считаю преждевременным. Если посмотреть на примере внешнего независимого оценивания, какое количество детей приезжало в районные центры, для того чтобы подать документы, ясно, что у них нет компьютеров, нет доступа к Интернету. Поэтому я считаю, что на сегодняшний момент страна технически не готова к исключительно электронному суду.

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Что касается норм о сканировании документов, материалов дела полностью, то не совсем понятно, кто именно будет заниматься этим сканированием и на каком оборудовании — в украинских судах и так недостаточно судей. Поэтому, на мой взгляд, нормы, касающиеся электронного суда, необходимо откладывать на какой-то промежуток времени и вводить постепенно после того, как все будет укомплектовано и штатом, и соответствующим оборудованием.

Нет денег — не судись

Как вы относитесь к тому, что будет увеличен судебный сбор?

— Опять же не понятно, что было принято и какие были внесены изменения, но те изменения, которые были приняты еще по инициативе правительства Яценюка, крайне негативно повлияли на возможность защиты своих прав в Украине. Поэтому любые изменения, которые еще будут внесены, точно так же фактически лишат граждан Украины права на судебную защиту.

Кроме того, исходя из международной практики, судебный сбор в Украине в некоторых случаях уже превысил судебные сборы в экономически развитых странах. Если посмотреть на доходы, которые получают украинцы, то такая разница просто не может существовать. Это направлено исключительно на лишение украинцев возможности судебной защиты.

Тайные встречи судьи со стороной процесса

Как вы относитесь к норме, которая разрешает судье тайно встречаться с каждой из сторон отдельно, при этом предмет разговора не может быть зафиксирован даже участником процесса под страхом ответственности?

— На мой взгляд, она появилась в горячих головах тех, кто готовил данный законопроект, потому что они пересмотрели американские сериалы про американских юристов. Что касается отдельных встреч, то они противоречат действующему законодательству. Опять же, не рассматривая дела, не выслуживая доводов сторон, судья будет пытаться, пять же при нехватке судей по объективным обстоятельствам, каким-то образом уговорить стороны договориться?

Это определенный институт так называемой судебной медиации, но его нужно опробовать. В той же России, Белоруссии его уже постепенно запускают, но он там опробовался несколько лет, были различные пилотные проекты. А вот так взять и применить в рамках всей страны без подготовки соответствующих специалистов, без опробования на конкретных примерах — я считаю, это может привести к большим злоупотреблениям и лишению граждан права на судебную защиту.

А самое главное, что меня волнует, — это может привести к подрыву доверия к государственной власти в Украине, когда лицо будет понимать, что его уговаривают, не защитив его права. В Украине на сегодняшний момент ни судьи, ни прокуроры, ни стороны еще не готовы к судебной медиации, ее нужно не один год внедрять в судопроизводство, а так просто с бухты барахты внедрить — это нанесет больше вреда, нежели пользы.

Заплати за суд авансом

В тех текстах, которые были опубликованы, содержалась норма о том, что суд может потребовать внести определенную сумму за возмещение затрат на адвоката, издержек истца. Как эта сумма будет будет определяться?

— Непонятно. Ведь нет ни судебного процесса, не понятно количество заседаний. Это абсолютно бездумная норма, которую будет очень сложно внедрять.

Адвокатская монополия

Могут ли возникнуть сложности с внедрением адвокатской монополии на представительство в судах?

— Это передовая международная норма, это хорошая практика, но Украина к ней не готова на сегодняшний момент. Во-первых, нет такого количества адвокатов, во-вторых, я считаю, есть большое количество лиц, которые абсолютно нормально могут представлять интересы сторон в судах. Сегодня я еще понимаю адвокатскую монополию в уголовном праве, но вот в гражданском, хозяйственном, административном подобная норма является преждевременной, и может навредить правосудию в Украине и верховенству права. А также, в принципе, лишить граждан на судебную защиту в связи с тем, что для того чтобы нанять адвоката нужно понести определенные финансовые затраты.

Сроки расследования

Закон еще не подписан, но уже появились требования изменить норму о сокращении сроков расследования. Как вы относитесь к таким коротким срокам в 3 или 6 месяцев?

— Сокращение сроков — это исключительно злоупотребление. Я думаю, что будут приняты соответствующие изменения, и на те дела, в которых заинтересована власть, это никоим образом не повлияет — как десятилетия расследовали дела и затягивали их, так и будут продолжать. А в тех делах, которые власть заинтересована быстрее закрыть, конечно, норма будет применяться, и таким образом лица, виновные в нарушениях прав граждан, в преступлении, получат реальный шанс уйти от ответственности. Особенно в свете того, что правоохранительная система на сегодняшний момент практически не работает.

Какие, по вашему мнению, будут последствия внедрения судебной реформы в Украине?

— Самое большое опасение у меня вызывает то, что мы в принципе подобной судебной реформой, подобными изменениями подрываем основы государства, основы независимости Украины. Это может привести к потере независимости и разделению Украины на целый ряд небольших государств.