Судебная реформа. Корнейчук: Порошенко в интересах США защитил сам себя

РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла судебную реформу – закон №6232 об изменениях в процессуальные кодексы. "За" проголосовали 234 депутата. За последние две сессионные недели депутаты рассмотрели 4,4 тысячи правок. Большинство из них были поданы депутатами из фракций "Батькивщина" и "Самопомич", однако они не были поддержаны депутатами из других фракций.

Читайте также — Cпиридонов: суть судебной реформы — подчинить суды Порошенко

Закон предусматривает принятие пакетом трех кодексов – хозяйственного, гражданского и административного. Он позволяет запустить новый Верховный Суд, вводит электронное судопроизводство, введение адвокатской монополии, повышение судебного сбора и т.д.

Теперь стало понятно, зачем президенту Порошенко потребовалось так быстро принять в Раде судебную "реформу", которая дает ему контроль за Верховным Судом, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Ларчик открывается просто. Вашингтон поставил Порошенко условие: должен быть принять закон о создании антикоррупционного суда. И это — одно из условий и получения транша МВФ. Да и вообще — гарантирования простого факта, что Вашингтон пока не даст команду "фас" на Порошенко", – заявил эксперт.

Порошенко понял, продолжил Корнейчук, "что пропетлять больше не получится".

"Поэтому в среду сделал заявление: он не против создания антикоррупционного суда, но при условии одновременного появления в Верховном Суде кассационной антикоррупционной палаты. Иными словами, Порошенко пытается выклянчить у Вашингтона немного безопасности для себя. Дескать, я дам вам антикоррупционный суд, как элемент давления на власть и коррупционеров, но позвольте и мне с моим окружением защититься от его решений в Верховном Суде", – сообщил аналитик.

Читайте также: Пока не "АТО", но еще не "война". Зачем Порошенко меняет терминологию

При этом Порошенко, добавил политолог, "пытается обмануть Вашингтон, рассказывая байки о независимом Верховном Суде, на который он якобы не влияет".

"Хотя и Волкер, и американское посольство не зря плотно мониторят ситуацию в Украине. И понимают, где люди Порошенко. В общем, уже ясно, что в ближайшее время антикоррупционный суд будет создан. Вопрос только в том, позволят ли американцы Порошенко его частично нейтрализовать через Верховный Суд? Но зачем им это? Ведь сам антикоррупционный суд и создается, как рычаг давления на Порошенко. Как перед этим и НАБУ", – подытожил Корнейчук.