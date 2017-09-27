Карасев о молодых специалистах и Верховном суде

РИА Новости Украина

На днях премьер Владимир Гройсман заявил, что депутаты искусственно затягивают рассмотрение судебной реформы. По его словам, это делают некоторые политические силы, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы. REUTERS Gleb Garanich Диверсанты, АТО и пустые склады: соцсети обсудили взрывы под Винницей

По поводу судебной реформы высказался у себя в Facebook политолог Вадим Карасев.

"Внимательно слежу за перипетиями вокруг судебной реформы, о чем неоднократно говорил в эфире своей программы. И потому вполне разделяю опасения Ассоциации юристов Украины по поводу срыва попытки перезагрузить Верховный Суд. Если подтвердится информация о том, что некто рекомендовал Высшему совету правосудия не предлагать на утверждение президенту "новые лица", а именно тех кандидатов, которые ранее не были связаны с судебной системой, мы получим грандиозный политической скандал", — пишет Карасев.

Читайте также: Гройсман, гудбай! Верховная Рада выходит из-под контроля

По его словам, за бортом "обновленного" Верховного Суда останутся молодые ученые, адвокаты, правозащитники, способные изменить судейскую систему к лучшему.

"Пока опасения кажутся моим коллегам — профессиональным юристам вполне оправданными. К ученым и адвокатам во время собеседования в Высшем совете правосудия задавались довольно странные вопросы, больше похожие на попытку получить формальный повод для последующего блокирования кандидатуры", — отмечает политолог.

Например, продолжает Карасев, адвокату Виктору Пророку сначала устроили школьный экзамен по гражданскому праву, а потом упрекнули в том, что он на два года снялся с учета по месту прописки, благодаря чему якобы уклонялся от службы в вооруженных силах.

"Профессора Елену Кибенко фактически обвинили в том, что она публично заявляла про свое желание внедрить антикоррупционные инициативы в суде. Кибенко говорила, что нужно полностью обновить лица, так как доверия старому аппарату нет. В отместку ей устроили настоящий допрос, обвинив в том, что она пренебрегает коллегами, и не хочет набираться опыта от старых судей, которые десятки лет работают на своих должностях. Одесситов Егора Краснова и Татьяну Анцупову пытаются сделать "киваловскими людьми" только потому, что они работали в юридической академии, а три года назад были членами участковой избирательной комиссии на округе, где он баллотировался.

Вы понимаете степень абсурда? Доцента Университета налогового дела Наталью Коваленко обвинили в том, что написала диссертацию, которая не связана с ее деятельностью. Похожим образом "подловить" пытались адвоката Евгения Синельникова, отмечает Карасев.

"Поддерживаю Ассоциацию юристов. Если в Верховный Суд Украины не пройдут молодые специалисты, люди с "горящими" глазами, то это будет плохим подарком для главы государства. А наши западные партнеры в очередной раз убедятся, что декларируемые реформы – не более, чем бутафория", — резюмирует он.