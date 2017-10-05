НАБУ просит Порошенко ветировать поправки в закон о судебной реформе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обратилось к президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый ранее Верховной Радой закон о внесении изменений в ряд кодексов в рамках судебной реформы.

"Принятие подобных изменений в уголовно-процессуальное законодательство заблокирует расследование тяжких и особо тяжких преступлений и сделает невозможным привлечение виновных к ответственности", — говорится в заявлении НАБУ.

В ведомстве объяснили, что законопроект №6232, который предусматривает внесение изменений в УПК, содержит ряд противоречий, которые в случае вступления в силу могут парализовать работу органов досудебного расследования.

Наибольшее беспокойство у НАБУ вызывает так называемая "поправка Лозового" к ст. 219 Уголовно-процессуального кодекса которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с момента внесения сведений в ЕРДР, с возможностью продолжения расследования по решению суда еще на шесть месяцев. В Нацагенстве подчеркнули, что расследование тяжких коррупционных преступлений в такие сжатые сроки невозможно.

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Отмечается,что во время анализа схем, связанных с выводом средств из Украины, детективы НАБУ нередко обнаруживают цепочку из 7-10 звеньев, через которые полученные преступным путем деньги попадают к конечным бенефициарам. Для получения доказательств, следствие должно анализировать банковские операции каждого участника схемы. Согласно ст. 164 УПК, только на раскрытие банковской тайны детективам понадобится минимум 7-10 месяцев. Также необходимо время на проведение экспертизы полученных сведений.

"Другой риск новых норм УПК — закрытие в судебном порядке производств, в которых сроки досудебного расследования превышают шесть месяцев, по инициативе самих фигурантов текущих расследований. В предложенных в УПК изменениях отсутствуют переходные положения, которые бы выводили из-под действия Кодекса текущие дела, где никому не сообщено о подозрении", — подчеркнули в НАБУ.

Среди других спорных изменений антикоррупционное ведомство называет изменения в статьи 132, 234, 242 и 303 УПК Украины.

"Национальное бюро призывает президента Украины не допустить блокирования работы органов досудебного расследования, ветировав противоречивые изменения в Уголовный процессуальный кодекс", — сказано в открытом обращении к главе государства.

Ранее о необходимости отмены "поправки Лозового" заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Парламент принял этот законопроект в первом чтении 20 июня. Перед вторым чтением документа было подано 4834 поправки.

Как сообщалось, в Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене судебной реформы.