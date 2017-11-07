Deutsche Welle. Украинские силовики и коррупция: куда ведут следы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"За последние полгода как минимум три громких скандала сотрясли украинские Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Суммы растраты бюджетных средств исчисляются, по словам следователей Национальной антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сотнями миллионов гривен. Но никто из подозреваемых не сел до сих пор в тюрьму, да и министры не спешат в отставку", – пишет Deutsche Welle.

Дела о коррупции на сотни миллионов

"В конце октября следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Александра, а с ним бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря и харьковского бизнесмена Владимира Литвина. Их подозревают в растрате свыше 14 миллионов гривен из госбюджета при организации поставок тактических рюкзаков для служащих МВД в 2014-2015 годах", — напоминает автор статьи Олег Климчук.

"На суде об избрании подозреваемым меры пресечения прокурор проинформировал о том, что стоимость одного такого рюкзака на рынке 550 гривен, но министерство приобрело их через частную фирму уже по 2900 гривен. Учредителем этой фирмы якобы является сын министра МВД. Адвокаты подозреваемых все отрицают. Сам министр МВД выступил с заявлением в соцсети и пообещал сбалансировать "молодые антикоррупционные органы", которые, по его мнению, втягиваются в политику", — говорится в публикации.

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"Ранее, в начале октября, антикоррупционные органы задержали четырех подозреваемых в сделке по закупке горюче-смазочных материалов для нужд министерства обороны Украины. Среди задержанных — заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор департамента госзакупок Минобороны полковник Владимир Гулевич", — напомнил Климчук.

По словам следователей, в 2016 году группа должностных лиц МО вступила в сговор с коммерческим предприятиям "Трейд Коммодити" при заключении договоров на поставку топлива для армии, чем нанесла урон государству на 149 миллионов гривен (4,8 миллиона евро. – Ред.).

"Кроме того, в июле этого года НАБУ под процессуальным руководством САП задержало ряд должностных лиц министерства обороны, госпредприятия "Львовский бронетанковый завод", а также коммерческого посредника. Им вменяли в вину реализацию в 2015 году коррупционной схемы по закупке негодных к использованию комплектующих для танков. В результате были растрачены 28,5 миллионов гривен бюджетных средств (около 920 тыс. евро.- Ред.)", — продолжает автор статьи.

Реального наказания за коррупцию нет

Главная причина частых скандалов в упомянутых министерствах — отсутствие прецедентов, когда высшие чиновники попадают в тюрьму за коррупционные действия, поделился своим мнением с DW глава правления украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Пока не появятся такие прецеденты, они и дальше будут нарушать законы. НАБУ сегодня близко подошло к этому, но без создания антикоррупционого суда никто не сядет за решетку. Это уже доказано на практике — нет ни одного дела НАБУ с оправдательным приговором суда. Но и обвинительных приговоров нет. Суды просто затягивают дела. Они годами лежат без рассмотрений", — рассказывает Шабунин.

Видимость борьбы с коррупцией?

Частный адвокат Виталий Касько, который до начала 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины, не считает причиной коррупционных скандалов плохо написанные законы Украины. Он, кстати, сегодня защищает интересы частной компании, находящейся под подозрением в деле о госсзакупках топлива для Минобоороны.

По словам Виталия Касько, "если бизнес напрямую связан с чиновниками, то это уже не бизнес, а чистой воды коррупция".

"Как ты ни меняй закон, настроенного на выгоду чиновника остановит только осознание реальности наказания за его действия", — говорит Касько.

"Но мне хотелось бы, чтобы раскрывались реальные факты коррупции в высоких кабинетах, а не создавалась видимость борьбы с ней. Я хочу видеть убедительные, законные и профессионально собранные доказательства, а не громкие бездоказательные задержания", — подчеркивает бывший прокурор ГПУ.

В то же время, он считает, что нужно серьезно пересмотреть и систему поставок для нужд армии и МВД. Но пока на Украине необходимость такого пересмотра недооценивают.

Причины коррупции в силовых структурах

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев видит причину коррупционных деяний госчиновников не только в их стремлении к наживе, но и в устарелой, еще советской, регламентации закупок для людей в военной форме.

"Там много секретов, условия прописываются под отдельные компании, работающие на этом рынке десятилетиями. А где мало публичности, там много нарушений", — считает Соболев.

"Мы готовим пакет законов о переходе в закупках таких товаров и услуг на западные стандарты. Будут видны все контракты и суммы. Все прозрачно, как, например, с электронными декларациями. Без рассекречивания государственных тайн украинцы получат больше информации, как тратятся деньги на оборону страны", — верит народный депутат.

Но за эти законы, предполагает он, нужно будет еще побороться. Депутат предвидит сильное блокирование в парламенте этих проектов, как это было с законопроектами о создании антикоррупционных судов или проверке истоков имущества кандидатов в президенты Украины.

Слабая борьба с коррупцией

Остается вопрос, почему в Украине министры, чьи подчиненные или родственники подозреваются в коррупции, не идут в отставку, как это делают их коллеги в Европе, на которую они так равняются? Ведь случись такой скандал в Великобритании или Франции, в отставку пошли бы не министры, а правительства, говорят собеседники DW.

Виталий Шабунин видит причину этого в "политическом бескультурье украинского истеблишмента и безвольности украинских избирателей". Он уверен, что в европейской стране после случившегося на улицах были бы сотни тысяч людей, требующих ухода правительства: "А так, чего им идти в отставку? Ведь никто не требует. Тем более не требует и тот, кто их выдвигал на эти должности".