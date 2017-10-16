В Одессе фантастический уровень коррупции - советник главы МВД

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине появилась вторая региональная комиссия по борьбе и противодействию коррупции в органах внутренних дел, которая начала работу в Одессе. Первую такую комиссию создали еще два года назад.

Подробнее о региональных комиссиях рассказал в эфире радиостанции Голос столицы советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете нам пояснити цілі та задачі комісій з питань боротьби та протидії корупції? Чому друга з'явилася лише за два роки після першої?

— Не за два роки, а за рік. Комісія в Одесі була створена як пілотний проект. Вона діяла рік. І проаналізувавши її роботу, ми вирішили таку саму комісію створити в Одесі. І зараз ми, попрацювавши, будемо ще створюватися такі комісії у всіх областях України.

Протягом якого часу в усіх областях будуть створені?

— Думаю, що тут не можна, мабуть, говорити про якийсь час. Я думаю, що ми це зробимо за недовгий час.

Ви можете пояснити, які конкретні цілі стоять перед такими комісіями? І які їхні повноваження?

— Це такий майданчик для обговорення. Це ініціатива громадської ради при МВС, майданчик для обговорення, в який входять представники всіх центральних органів виконавчої влади, які входять в структуру МВС. Крім того, ще і представники місцевого депутатського корпусу, представники активної громадськості відповідно до висвітлення роботи цієї комісії, ми залучаємо ЗМІ для того, щоб роботу освітлювати.

Тобто це щось на кшталт громадської ради просто?

— Це ініціатива громадської ради. Це майданчик для обговорення. Це консультативний дорадчий орган, на базі якого можна обговорювати корупційні процеси. Відповідно, виставляти запобіжники для того, щоб корупції не було.

Розкажіть про конкретні результати роботи такої комісії в Харкові. Які корупційні оборудки вдалося запобігти або перекрити?

— Комісія працювала в Харківській області майже рік. За той час вона провела дев'ять засідань. Розглянули досить багато усіляких різних звернень, в тому числі, громадян і внутрішніх питань. По результатах діяльності були проведені внутрішні службові перевірки. Відповідно, були дисциплінарні стягнення.

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К слову, коррупция начинается на эмоционально-интеллектуальном уровне, а не на финансовом. Такое мнение выразил консультант по вопросам финансов и капитала, экономический журналист, дипломированный психолог и педагог Ханс-Вольфф Граф в эфире Голоса столицы. Он также выразил мнение, что она возникает из-за классового неравенства.