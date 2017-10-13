Коррупция в Минобороны. Главу департамента взяли под домашний арест

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Министерства обороны Владимиру Гулевичу, подозреваемому в растрате госсредств, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, сообщает "Громадське".

Как отмечается, Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или в суд по первой необходимости и сдать все паспорта.

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Ранее сообщалось, что заместителю министра обороны Игорю Павловскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

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Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.