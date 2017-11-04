Хроника 3 ноября: скандал с "Антоновым", стоимость "рюкзаков Авакова"

twitter.com/AntonovCompany

Cергей Чигирь, РИА Новости Украина

В пятницу, 3 ноября, президент Украины Петр Порошенко призвал ракетные войска и артиллерия быть готовыми вернуться на линию разграничения в Донбассе, по убийству депутата БПП открыто уголовное дело, "Народный Фронт" требует расследовать сотрудничество "Антонова" с российской компанией. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко: ракетчики и артиллерия должны быть готовы вернуться в Донбасс

Ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе и вступить в бой, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Волкер заведет конфликт в тупик, считают на Донбассе

"Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", — заявил Порошенко в пятницу в ходе визита в воинскую часть в Киевской области.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

По убийству депутата БПП открыли уголовное дело

Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского, сообщила в пятницу пресс-секретарь управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

facebook.com/Татьяна Погукай Убийство депутата Сергея Самарского

В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

Рядом с местом убийства депутата обнаружен еще один труп

Недалеко от тела депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым ночью, был обнаружен еще один труп, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Анна Зыкова.

"Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Еще продолжаются следственные действия в отношении другого убитого", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Следствие рассматривает несколько версий убийства. В основном остается политическая и активная журналистская деятельность депутата. Также мы не исключаем личную неприязнь в отношениях или совершение убийства из хулиганских побуждений. Еще есть версия о деятельности юридической фирмы, владельцем которой он был. Сейчас это все версии. Сейчас допрашиваются соседи, которые, возможно, являются свидетелями. Устанавливаются возможные лица, которые видели его. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК, умышленное убийство. Грозит 7-15 лет лишения свободы. В дальнейшем мы не исключаем изменение квалификации", — добавила она.

Климкин отозвал посла в Сербии

Глава МИД Украины Павел Климкин вызвал посла Украины в Сербии Александра Олександровича на консультации после критики сербской стороны в адрес украинского дипломата.

Госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев ранее заявил, что Олександрович позволил себе высказывания, которые он назвал недипломатическими и не отвечающими роли посла "бесплодными попытками нарушить отношения Сербии и РФ". В частности, посол "в ряде скандальных интервью заявил, что Сербия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а является инструментом в руках России". Тончев призвал МИД и правительство Украины, указать послу на недопустимость такого поведения в дальнейшем.

Полиция возвращается в Раду

Полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады в Киеве со вторника, 7 ноября, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

"7-го у нас еще начинается сессионная неделя, у нас есть так называемая массовая, из 30 человек, акция под Верховной Радой. Мы ожидаем, что будут люди тоже ехать с 7 ноября. Поэтому там будет усилено. Мы не оставляем полностью без внимания эту акцию, и эти превентивные меры, в том числе для того, чтобы не было провокаций на сессионной неделе, так как будут рассматриваться очень важные вопросы, и полиция пристально уделит внимание", — заявил он

По словам Крищенко, полиция снова поставит металлические рамки на подходах к месту проведения акции.

В Раде требуют расследования сотрудничества "Антонова" с РФ

Партия "Народный фронт" требует создания комиссии, которая выяснит законность сервисного обслуживания украинским "Антоновым" самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", говорится в заявлении на сайте партии в пятницу.

Партия отмечает, что возмущена сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр". Ранее российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, согласно которой Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100) — что украинское госпредприятие «Антонов» может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.

Поляки недовольны украинскими мигрантами

Согласно опросу компании Personnel Service, большинство поляков убеждены, что украинские трудовые мигранты в Польше обвалили рост зарплат. Такую точку зрения поддерживают 42% респондентов.

Из-за украинцев фирмы не спешат повышать зарплаты своим работникам, несмотря на требования поляков. Согласно опросу, именно украинцы не позволяют подорвать польскую экономику и выполняют текущие задачи для компаний.

По данным главного управления статистики Польши, средняя месячная зарплата в сентябре составила 4473,06 злотых (31,3 тыс. грн). Это на 6% больше показателей 2016 года. Но почти половина работников убеждены, что зарплаты должны расти еще быстрее. Ответственными за текущее состояние они называют массовую иммиграцию работников из Украины.

Аваковские рюкзаки стоят 500 грн

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, реальная стоимость рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, составляла 500 гривен.

Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Потому что они изготовлялись "кустарным" путем ", — сказал директор НАБУ. Он отметил, что закупленные рюкзаки не соответствовали необходимым нормам — были не влаго и не огнестойкие, не соответствовали указанной норме загруженности и не могли использоваться военными в дальнейшем. По его словам, детективы отследили, куда ушло более 14 миллионов гривен, полученных за рюкзаки для МВД, а также нашли место, где они изготовлялись.

МВФ выдвинул новые требования к Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает новые требования к Украине для получения следующего транша, сообщил представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он отметил, что для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украине нужно принять новый закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, принять закон о создании антикоррупционного суда, провести корректировку цен на газ в соответствии с автоматическим механизмом корректировки цен, ранее утвержденным правительством Украины.

Также, по словам Люнгмана, требованием для четвертого пересмотра программы является успешное проведение пенсионной реформы, МВФ в данный момент анализирует законодательные изменения, которые были приняты украинским парламентом в этой сфере. При этом он отметил, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы в Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес это требование на 2018 год. По его словам, Киев уже на две трети выполнил программу сотрудничества с фондом.

МВФ озвучил потери Украины из-за коррупции

Украина не достаточно эффективно борется с коррупцией, это негативное явление ежегодно стоит стране 2% роста ВВП, заявил в пятницу постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"В любой оценке по коррупции Украина занимает позиции хуже, чем страны центральной и восточной Европы. В Европе пытаются решить этот вопрос, в Украине пока очень мало чего происходит на фронте борьбы с коррупцией. Наша оценка показывает, что коррупция в Украине стоит где-то 2% экономического роста ежегодно", — сказал Люнгман в пятницу на инвестиционном форуме.