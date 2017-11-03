Коррупция в Минобороны. Суд арестовал имущество "Трейд Коммодити"

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина."Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Арестовали часть имущества", — сказал он.
По данным СМИ, на решение суда защита Трофименко уже подала апелляцию, ее рассмотрение состоится 7 ноября.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали Владимира Трофименко — одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", которая стала одним из участником коррупционного скандала в Минобороны.
НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.