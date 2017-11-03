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    Общество

    Коррупция в Минобороны. Суд арестовал имущество "Трейд Коммодити"

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (405)

    (обновлено: )10701
    По данным СМИ, на решение суда защита инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко уже подала апелляцию, ее рассмотрение состоится 7 ноября.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. 

    Сергей Куюн
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    Куюн: что на самом деле происходит вокруг "Трейд Коммодити"
    Соломенский райсуд Киева арестовал часть имущества инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко, который подозревается в причастности к коррупционном схеме в Минобороны на 149 миллионов гривен при закупке топлива, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    "Арестовали часть имущества", — сказал он.

    По данным СМИ, на решение суда защита Трофименко уже подала апелляцию, ее рассмотрение состоится 7 ноября.

    Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали Владимира Трофименко — одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", которая стала одним из участником коррупционного скандала в Минобороны.

    НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

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