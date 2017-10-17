Соцсети о скандале в Минобороны: все законно, но нужно еще доплатить…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальная история с госзакупками в Минобороны продолжается: сотрудники НАБУ задержали бизнесмена Владимира Трофименко, который является одним из инвесторов компании "Трейд Коммодити". По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны совершил преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен.

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Защитник компании "Трейд Коммодити" Виталий Касько заявляет, что его клиенты ничего не нарушали. По его словам, закупки топлива Министерством обороны в "Трейд Коммодити" были абсолютно законны и прозрачны. В соцетях по этому поводу весьма противоречивые комментарии: "Ничего они не нарушили. Надо им еще 150 млн доплатить"; "Такие истории как с Трейд Коммодити дискредитируют саму идею НАБУ и САП". Что еще пишут о коррупционном скандале в Минобороны украинцы?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook