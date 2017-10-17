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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о скандале в Минобороны: все законно, но нужно еще доплатить…

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    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (399)

    (обновлено: )9010
    Коррупционный скандал в Минобороны, несмотря на существенное оживление в центре столицы, продолжает будоражить умы украинцев. Теперь в центре внимания фирма, попавшая в скандал с оборонным министерством. Что пишут об этом в соцсетях?
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандальная история с госзакупками в Минобороны продолжается: сотрудники НАБУ задержали бизнесмена Владимира Трофименко, который является одним из инвесторов компании "Трейд Коммодити". По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны совершил преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен. 

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    Защитник компании "Трейд Коммодити" Виталий Касько заявляет, что его клиенты ничего не нарушали. По его словам, закупки топлива Министерством обороны в "Трейд Коммодити" были абсолютно законны и прозрачны. В соцетях по этому поводу весьма противоречивые комментарии: "Ничего они не нарушили. Надо им еще 150 млн доплатить"; "Такие истории как с Трейд Коммодити дискредитируют саму идею НАБУ и САП". Что еще пишут о коррупционном скандале в Минобороны украинцы?  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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