Куюн: что на самом деле происходит вокруг "Трейд Коммодити"

РИА Новости Украина

Детективы НАБУ сообщили о подозрении задержанному ранее инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко, которого подозревают в растрате госсредств при закупках топлива для Министерства обороны Украины.

"По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен", – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Свое мнение о происходящем вокруг "Трейд Коммодити" выразил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"С этим Трейд Коммодити чем дальше, тем интереснее. Так, незаметно для многих ключевым событием сегодняшней пресс-конференции стала легализация Андрея Адамовского как человека, который стоит за этой компанией. До сегодняшнего дня эта информация не имела официального подтверждения, а базировалась на рассказе главы госрезерва Вадима Мосийчука, к которому Адамовский пришел зарешивать вопрос некачественного бензина от своих подопечных. Сам Адамовский и его менеджеры все время отрицали связь с ним. Теперь Адамовский говорит, что не имеет ничего общего с Грановским. Выводы делайте сами. Но что известно точно, так это то, что после неудачных переговоров в госрезерве у Мосийчука начались нешуточные проблемы со Степаном Кубивым и СБУ — с обысками, проверками и т.д.", – сообщил эксперт.

Но людей жизнь не учит, добавил Куюн.

"Адамовский и Трофименко были заявлены на сегодняшней прессухе как "одни из инвесторов". "А сколько еще там "инвесторов"?", — спросил Юрий Николов. Пардон, спросить не смог, потому что у господ и их халдеев началась истерика. Но почему нельзя по-людски объяснить, кем вы приходитесь этим комодам? Трофименко, с которым я встречался и раньше, вообще полностью в курсе всех дел фирмы, до самых мелочей", – заявил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Дальше в его Facebook “с хамскими комментариями типа "куюн-хуюн" вылез некто Кирилл Терехин: добрые люди сразу идентифицировали юмориста – сын бютовца Сергея Терехина. Сейчас он (сын) трудится в "Трейд Коммодити", говорят, по протекции папаши. А до этого был с треском уволен с поста финдира "Укрпошты".

"Ірина Салій добавила еще подробностей: оказывается, Терехин-младший одолжил в 2015 году у арестованного сегодня Владимира Трофименко 1,9 млн грн. Чувачок испугался и свои комменты уже поудалял. Но уже было поздно. Добрые люди сообщают: в 2016 году этот мажор был директором ООО "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" – она владеет сетью АЗС и нефтебазой группы "Трейд Коммодити" и выступила имущественным поручителем комодов по кредиту в банке "Пивденний" (он кредитует поставки нефтепродуктов). В свою очередь 50% в ТОВ "НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП" принадлежит группе НЕСТ (ПАО "Нерухомість столиці"). До недавнего времени членом ее набсовета был нардеп Игорь Грынив. Там же в разное время были такие люди как экс-глава СБУ Дрижчаный и экс-нардеп Сивкович", – написал Куюн.

И сегодня эти “кристально искренние, воспитанные люди с прозрачной системой собственности рассказывали, как они героически поставляли топливо для Минобороны”, с иронией добавил эксперт, "о чем их в свое время попросили волонтеры…”.