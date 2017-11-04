В НАБУ обнародовали схему закупки "рюкзаков Авакова"

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на схеме показало растрату бюджетных средств при закупке рюкзаков для потребностей МВД, в участии которой подозревается сын министра МВД Арсена Авакова Александр. Соответствующая инфографика опубликована на сайте НАБУ.

Глава НАБУ Артем Сытник в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции раскрыл детали схемы при закупке рюкзаков для потребностей МВД, что причинило государству более 14,5 млн грн ущерба, и заявил, что антикоррупционное ведомство имеет исчерпывающую доказательную базу по этому делу.

"Так, по версии следствия, озвученной директором НАБУ, осенью 2014 года частное лицо А., пользуясь личными отношениями с заместителем министра внутренних дел, выступило организатором закупки рюкзаков для потребностей солдат Национальной гвардии. "Это при том, что в тот момент на складах МВД уже находилось 2000 неиспользованных рюкзаков. Организатор договорился об изготовлении рюкзаков с предпринимателем Л., который в свою очередь нашел ООО с признаками фиктивности для участия в переговорной процедуре закупки с МВД. Благодаря связям подозреваемого А. это ООО получило контракт на поставку 5000 рюкзаков по цене 2899 грн за единицу", — объяснил Сытник.

Отмечается, что к контракту прилагался перечень требований к рюкзакам относительно размера, ткани, карманов, клапанов, ортопедических свойств и тому подобное. "ООО, которое получило контракт, по факту существовало лишь для обмена документами. На самом деле рюкзаки шили кустарным способом несколько частных предпринимателей, а также предприятия пенитенциарной системы. В марте-мае 2015 года частный предприниматель Л. фактически поставил в МВД 5000 рюкзаков, которые по документам якобы поступили от ООО. МВД приняло рюкзаки и уплатило ООО почти 14,5 миллиона гривен, которые впоследствии через ряд фиктивных предприятий были конвертированы в наличные средства. В результате МВД с опозданием получило некачественную продукцию, которая не отвечает требованиям, установленным самим Министерством, израсходовав при этом 14,5 млн грн бюджетных средств".

Сытник выразил убеждение, что "дело рюкзаков" не сложное с точки зрения доказательства и будет иметь перспективу в суде, если решение будет принимать незаангажированный судья, на которого не будет оказываться давление.