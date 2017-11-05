"Дело о рюкзаках" Авакова связано с выполнением минских соглашений - эксперт

Министр внутренних дел Арсен Аваков является ключевой фигурой в "Народном фронте", контролером силового ресурса, крепкие парни и всевозможные парамилитарные формирования давно напрягают Банковую, сообщил эксперт.

"Скорее всего, стал вопрос о проблемах выполнения "Минска". Очевидно, в качестве части этой проблемы была названа фамилия министра внутренних дел и он этим делом получил "черную метку". Дали ясно понять, что если он будет путаться под ногами, его помножат на ноль. А такие возможности у наших внешних партнеров есть", – заявил Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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Что касается самого дела в суде, "пока политические соплеменники Авакова-старшего кричат о патриотизме, его сын фактически занимается мародерством", отметил политолог. Хотя формально, с точки зрения бумаг, Аваков-младший чист.

"Добиться обвинительного приговора перспективы нулевые. И ни тюрьма, ни сумма младшему Авакову не грозят. Это предупреждение папе", – подчеркнул эксперт, добавив, что "дело рюкзаков" – лишнее доказательство того, что в Украине фактически нет правосудия.