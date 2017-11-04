Кравец: Аваков с полицией вышли на новый ужасающий уровень

РИА Новости Украина

Сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ НП в Киеве возглавил преступную группу и похитил человека, а также украл его денежные средства. Участникам сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, в марте 2017 года группа лиц по предварительному сговору похитили киевлянина. Они надели на него наручники, избили и вывезли в лес, где и заставили отдать им все денежные средства — 85 тыс. грн наличными и еще 24 тыс. были сняты с банковских карточек. Подозреваемым оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в Киеве и его 28-летний сообщник.

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Похоже, что глава МВД Арсен Аваков с полицией, сформированной сбежавшей из Украины грузинской учительницей, перешел на новый уровень, отмечает на своей странице в Facebook юрист, старший партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"От банальной кражи средств на закупках автомобилей, рюкзаков и т.д., обворовывания сотрудниками полиции домов и убийства своих же полицейских — свидетелей ограблений, начали уже заниматься грабежами и похищениями людей. И этим всем занимаются довольно высокооплачиваемые сотрудники о их грамотности конечно умолчим, что взять с грузинской учительницы", – пишет юрист.

Это еще раз доказывает, что зарплата и эффективность работы не находятся в прямой зависимости, подчеркивает он.

"С каждым днем полиция превращается в неконтролируемый организованный преступный синдикат. И за все это платим мы. С Авакова и его советников, как с гуся вода. У них одно оправдание — рука Москвы. Не пора ли уже не отправлять в отставку, а предъявлять обвинения и привлекать к ответственности за государственную измену и нанесение ущерба государству, как непосредственно материального, так и в части подрыва доверия к государственной власти", – заключил Кравец.