Пашинский об инициативах по отставке Авакова

Если будут инициативы по смещению Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, то вряд ли "Народный фронт" будет этому мешать, заявил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Есть регламент Верховной Рады, если будут инициаторы, которые хотят его уволить, то я не думаю что мы будем этому мешать. Вперед! Мы демократическая страна, любой депутат может зарегистрировать постановление, а если они уже есть, то я считаю, что эти несколько постановлений надо отправить на регламентный комитет, внести в зал и проголосовать", — заявил Пашинский в эфире телеканала ZIK.

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В то же время он отметил, что "украинская политика — довольно непредсказуемая вещь".

"Но в то же время и предсказуема. Поэтому конечно, попытки дискредитировать Авакова они были, есть и будут так, как и попытки дискредитировать меня, поэтому я к этому достаточно спокойно отношусь. Более того, я уже понимаю и чувствую, что люди уже не хватаются за так называемые "жареные" факты, надо вникать в каждое обвинение", — отметил нардеп.

Пашинский добавил, что украинцы уже начинают разбираться в подобных вещах и анализируют происходящее во власти.

"Уже нельзя так, как раньше, что ты украл и все. Что у тебя дочь с плохой репутацией и неважно, что у тебя дочери нет, ты пойди расскажи. Так и здесь, люди уже перед тем, как услышать о плохой репутации думают, точно у него дочь есть, может у него два сына", — прокомментировал политик.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

Ранее некоторые политики высказывали мнение о том, что Арсен Аваков должен быть отстранен на время расследования "дела о рюкзаках".